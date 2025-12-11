Franco Parisi tajante previo a segunda vuelta: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

Franco Parisi endureció su postura tras el último debate presidencial de Anatel y profundizó sus críticas, reiterando que votará nulo y lanzó duros cuestionamientos al escenario político de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

El líder del Partido de la Gente, quien ya había anunciado su decisión en redes sociales, sostuvo que el debate confirmó sus temores sobre lo que viene para el país.

“Lo que vimos reflejado en el debate va a ser el próximo gobierno, sea cual sea. Y lo más probable es que gane Kast, para qué están mintiéndonos… lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”, afirmó en Desde la redacción de La Tercera, calificando la contienda como “una pugna ideológica estéril”.

Parisi profundizó en su análisis, señalando que el intercambio entre Jeannette Jara y José Antonio Kast se asemejó más a “una pelea de exnovios” que a una discusión sobre el futuro del país.

“No es que tú hiciste esto, no es que tú hiciste esto otro… los dos son malos y se acabó, y eso es malo para Chile”, apuntó. A su juicio, ninguno de los candidatos ofreció respuestas claras a las preocupaciones de sus votantes: “Yo no vi reflejado ningún mensaje para nuestros votantes, a quienes agradezco, dos y medio millones de personas”.

El excandidato insistió en que el país se encamina a un gobierno “muy trabado”, independientemente de quién gane. “Creo que va a ser un gobierno muy trabado, y que se van a mostrar las fuerzas. En el Parlamento va a haber una coalición que va a estar trabando la pelota en términos futbolísticos”, sostuvo.