El único país en el mundo: ¿Por qué en Chile se llama Viejito Pascuero a Santa Claus?

Cada vez queda menos para Navidad, una de las fechas favoritas de niños y niñas en Chile y el Mundo.

La jornada, característica por entregar regalos y obsequios, suele ser para compartir y disfrutar entre familiares y amigos.

Sin embargo, nuestro país suele destacar en estas fechas por el nombre con el que se le conoce a Santa Claus, y que incluso ha generado una serie de memes: el Viejito Pascuero.

Viejito Pascuero: el particular origen chileno del nombre de Santa Claus

En Chile, el personaje navideño mundialmente conocido como Santa Claus recibe el nombre de Viejito Pascuero, que encarna una adaptación local del tradicional hombre de la ropa roja.

Según consigna AS Chile, este apelativo se consolidó por primera vez en 1905, cuando una juguetería en Santiago, el Bazar Alemán Krauss, exhibió una figura de Santa Claus en su vitrina.

El nombre surgió como un ingenioso apodo de la gente. Según el historiador Cristián Salazar, la combinación de “viejito” (hombre de edad) y “pascuero” (relacionado con la Navidad, entendida como “pascua”) fue lo que dio vida a este término.

Así, en lugar de decir Santa Claus o Papá Noel, se creó el “Viejo Pascuero“, una versión que resultó más cercana al habla popular chilena.

Con el tiempo, esta denominación se arraigó profundamente en la ciudadanía, quienes actualmente llaman y esperan durante la noche del 24 de diciembre al Viejito Pascuero.