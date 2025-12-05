;

El único país en el mundo: ¿Por qué en Chile se llama Viejito Pascuero a Santa Claus?

El nombre surgió como un ingenioso apodo de la gente, el cual se ha arraigado con el paso de los años.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Cada vez queda menos para Navidad, una de las fechas favoritas de niños y niñas en Chile y el Mundo.

La jornada, característica por entregar regalos y obsequios, suele ser para compartir y disfrutar entre familiares y amigos.

Sin embargo, nuestro país suele destacar en estas fechas por el nombre con el que se le conoce a Santa Claus, y que incluso ha generado una serie de memes: el Viejito Pascuero.

Revisa también:

ADN

Viejito Pascuero: el particular origen chileno del nombre de Santa Claus

En Chile, el personaje navideño mundialmente conocido como Santa Claus recibe el nombre de Viejito Pascuero, que encarna una adaptación local del tradicional hombre de la ropa roja.

Según consigna AS Chile, este apelativo se consolidó por primera vez en 1905, cuando una juguetería en Santiago, el Bazar Alemán Krauss, exhibió una figura de Santa Claus en su vitrina.

El nombre surgió como un ingenioso apodo de la gente. Según el historiador Cristián Salazar, la combinación de “viejito” (hombre de edad) y “pascuero” (relacionado con la Navidad, entendida como “pascua”) fue lo que dio vida a este término.

Así, en lugar de decir Santa Claus o Papá Noel, se creó el “Viejo Pascuero“, una versión que resultó más cercana al habla popular chilena.

Con el tiempo, esta denominación se arraigó profundamente en la ciudadanía, quienes actualmente llaman y esperan durante la noche del 24 de diciembre al Viejito Pascuero.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad