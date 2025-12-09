Estos alimentos pueden cambiar el color de tu piel si los comes en exceso, según expertos
Los expertos aclaran que estos cambios de color son temporales y desaparecen al dejar de consumirlos.
Una dieta abundante en frutas y verduras coloridas es recomendada por la mayoría de los nutricionistas, pero algunos de esos mismos pigmentos naturales pueden terminar tiñendo la piel si se consumen en exceso.
Así lo explican expertos citados por The New York Post, que detallan cómo distintos compuestos vegetales pueden modificar temporalmente el tono corporal.
Alimentos que pueden modificar el tono de la piel
1. Piel anaranjada (carotenemia)
Ocurre cuando el cuerpo acumula betacaroteno, un pigmento naranja que se deposita bajo la piel.
Alimentos que pueden causarlo si se consumen en exceso:
- Zanahorias
- Camote / batata
- Zapallo
- Damasco
- Melón
- Calabaza
Este tono es reversible y no afecta la parte blanca de los ojos, lo que permite distinguirlo de la ictericia.
2. Piel rojiza o rojo-anaranjada (licopenemia)
Se produce por un exceso de licopeno, el pigmento rojo de ciertos frutos. Se acumula en la capa externa de la piel y puede generar un tono tipo “atardecer”.
Según The New York Post, un adulto sano puede consumir hasta 75 mg de licopeno al día sin reacción, pero excederse puede generar cambios de color y malestar gastrointestinal.
Alimentos que pueden causarlo:
- Tomates
- Tomates deshidratados (los más concentrados: 45,9 mg por 100 gr)
- Sandía
- Papaya
- Pomelo rosado
3. Piel amarillenta
El exceso de pigmentos como luteína y zeaxantina, presentes en vegetales de hojas verdes, puede dar un tono suave amarillo.
Alimentos que pueden causarlo:
- Espinaca
- Kale
- Acelga
- Rúcula
- Hojas verdes oscuras en general
Este efecto es menos frecuente, pero puede aparecer en dietas muy altas en estos vegetales.
