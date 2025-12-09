Estos alimentos pueden cambiar el color de tu piel si los comes en exceso, según expertos

Una dieta abundante en frutas y verduras coloridas es recomendada por la mayoría de los nutricionistas, pero algunos de esos mismos pigmentos naturales pueden terminar tiñendo la piel si se consumen en exceso.

Así lo explican expertos citados por The New York Post, que detallan cómo distintos compuestos vegetales pueden modificar temporalmente el tono corporal.

Alimentos que pueden modificar el tono de la piel

1. Piel anaranjada (carotenemia)

Ocurre cuando el cuerpo acumula betacaroteno, un pigmento naranja que se deposita bajo la piel.

Alimentos que pueden causarlo si se consumen en exceso:

Zanahorias

Camote / batata

Zapallo

Damasco

Melón

Calabaza

Este tono es reversible y no afecta la parte blanca de los ojos, lo que permite distinguirlo de la ictericia.

Concentrado de zanahoria / Andrii Zorii Ampliar

2. Piel rojiza o rojo-anaranjada (licopenemia)

Se produce por un exceso de licopeno, el pigmento rojo de ciertos frutos. Se acumula en la capa externa de la piel y puede generar un tono tipo “atardecer”.

Según The New York Post, un adulto sano puede consumir hasta 75 mg de licopeno al día sin reacción, pero excederse puede generar cambios de color y malestar gastrointestinal.

Alimentos que pueden causarlo:

Tomates

Tomates deshidratados (los más concentrados: 45,9 mg por 100 gr)

Sandía

Papaya

Pomelo rosado

Tomates / Diego Martin Ampliar

3. Piel amarillenta

El exceso de pigmentos como luteína y zeaxantina, presentes en vegetales de hojas verdes , puede dar un tono suave amarillo.

Alimentos que pueden causarlo:

Espinaca

Kale

Acelga

Rúcula

Hojas verdes oscuras en general

Este efecto es menos frecuente, pero puede aparecer en dietas muy altas en estos vegetales.