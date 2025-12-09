;

Estos alimentos pueden cambiar el color de tu piel si los comes en exceso, según expertos

Los expertos aclaran que estos cambios de color son temporales y desaparecen al dejar de consumirlos.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / istetiana

Una dieta abundante en frutas y verduras coloridas es recomendada por la mayoría de los nutricionistas, pero algunos de esos mismos pigmentos naturales pueden terminar tiñendo la piel si se consumen en exceso.

Así lo explican expertos citados por The New York Post, que detallan cómo distintos compuestos vegetales pueden modificar temporalmente el tono corporal.

Revisa también

ADN

Alimentos que pueden modificar el tono de la piel

1. Piel anaranjada (carotenemia)

Ocurre cuando el cuerpo acumula betacaroteno, un pigmento naranja que se deposita bajo la piel.

Alimentos que pueden causarlo si se consumen en exceso:

  • Zanahorias
  • Camote / batata
  • Zapallo
  • Damasco
  • Melón
  • Calabaza

Este tono es reversible y no afecta la parte blanca de los ojos, lo que permite distinguirlo de la ictericia.

ADN

Concentrado de zanahoria / Andrii Zorii

2. Piel rojiza o rojo-anaranjada (licopenemia)

Se produce por un exceso de licopeno, el pigmento rojo de ciertos frutos. Se acumula en la capa externa de la piel y puede generar un tono tipo “atardecer”.

Según The New York Post, un adulto sano puede consumir hasta 75 mg de licopeno al día sin reacción, pero excederse puede generar cambios de color y malestar gastrointestinal.

Alimentos que pueden causarlo:

  • Tomates
  • Tomates deshidratados (los más concentrados: 45,9 mg por 100 gr)
  • Sandía
  • Papaya
  • Pomelo rosado
ADN

Tomates / Diego Martin

3. Piel amarillenta

El exceso de pigmentos como luteína y zeaxantina, presentes en vegetales de hojas verdes, puede dar un tono suave amarillo.

Alimentos que pueden causarlo:

  • Espinaca
  • Kale
  • Acelga
  • Rúcula
  • Hojas verdes oscuras en general

Este efecto es menos frecuente, pero puede aparecer en dietas muy altas en estos vegetales.

ADN

Espinaca / fermate

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad