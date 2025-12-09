Paciente muere por rabia tras recibir un riñón infectado: es el cuarto caso en EE.UU.

Un paciente de Michigan murió a inicios de este año tras recibir un trasplante de riñón en Ohio, Estados Unidos, en un caso que desconcertó a los equipos de salud.

Lo más extraño es que el órgano no tenía antecedentes de contacto con animales, pero presentó síntomas compatibles con rabia semanas después de la cirugía.

Según confirmó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el órgano provenía de un donante cuyo riñón estaba infectado con el virus.

Este nuevo caso se convirtió en la cuarta transmisión de rabia por trasplante en Estados Unidos desde 1978, de acuerdo con el organismo.

Según información publicada por Science Alert, el donante, un hombre de Idaho, había sufrido un paro cardiaco en diciembre de 2024.

Semanas antes había sido arañado por un zorrillo, hecho que quedó registrado en la evaluación de riesgo, pero que no generó sospechas de rabia porque sus síntomas no fueron vinculados a la infección.

El paciente trasplantado desarrolló síntomas cerca de cinco semanas después y falleció al séptimo día de hospitalización.

La investigación también llevó a evaluar a 357 posibles contactos, entre personal médico, cercanos y receptores de tejidos. En total, 46 personas recibieron PEP por recomendación de salud pública.