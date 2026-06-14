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Corte de luz en Santiago: más de 8 mil clientes están sin suministro eléctrico hoy domingo 14 de junio

Revisa acá las comunas afectadas.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / m-gucci

Más de 8 mil clientes se encuentran sin luz en la Región Metropolitana, según reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Según detalla el organismo, son 12.484 clientes que están sin suministro eléctrico en Chile, de los cuales 8.365 corresponden a la capital.

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En ese sentido, las comunas con mayor cantidad de clientes sin luz son Santiago (4.971), San Joaquín (751), Peñalolén (672) y Quilicura (669).

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