Corte de luz en Santiago: más de 8 mil clientes están sin suministro eléctrico hoy domingo 14 de junio
Revisa acá las comunas afectadas.
Más de 8 mil clientes se encuentran sin luz en la Región Metropolitana, según reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Según detalla el organismo, son 12.484 clientes que están sin suministro eléctrico en Chile, de los cuales 8.365 corresponden a la capital.
En ese sentido, las comunas con mayor cantidad de clientes sin luz son Santiago (4.971), San Joaquín (751), Peñalolén (672) y Quilicura (669).
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