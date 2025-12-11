;

FOTO. Revelan modelo retro de la camiseta de Chile: incluye cambio de escudo en La Roja

El sitio especializado Footy Headlines reveló detalles de la indumentaria inspirada en el diseño que vistió la selección nacional en 1994.

Carlos Madariaga

Revelan modelo retro de la camiseta de Chile: incluye cambio de escudo en La Roja

Revelan modelo retro de la camiseta de Chile: incluye cambio de escudo en La Roja / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Si hay una tónica que ha marcado el mercado de camisetas de fútbol en los últimos años es la apelación a la nostalgia.

Esto considerando la serie de diseños retro que se han ido publicando tanto a nivel de clubes como de selecciones.

En este último ámbito, es Chile el que presentará novedades en los próximos días.

Según el sitio especializado Footy Headlines, Adidas, proveedor oficial de la indumentaria de La Roja, lanzará al mercado un diseño retro, inspirado en la utilizada en 1994.

En los registros publicados por el medio antes citado, destaca el uso de los diseños noventeros del número en la camiseta, además de las tres franjas gigantes de la marca en uno de los hombros.

Además, la camiseta retro de la selección chilena tendrá el antiguo escudo que utilizaba en aquella época el plantel nacional.

Se esperan novedades al respecto de cara a la colección retro que presentará Adidas en torno a selecciones para 2026, año de desarrollo de la Copa del Mundo.

ADN

Footy Headlines

