“Hay que aceptar el resultado y no estar yendo a incendiar cosas”: Leonardo Farkas lanza mensaje por las Elecciones del domingo en Chile

“La gente tiene cuatro años para darse cuenta quién lo hizo bien y quién lo hizo mal”, dijo el empresario chileno.

Javier Méndez

El empresario Leonardo Farkas está de paso por Chile para participar en la segunda vuelta de las Elecciones 2025, instancia en la que José Antonio Kast y Jeannette Jara se enfrentarán este domingo 14 de diciembre.

Vengo a sufragar a estas elecciones y a un evento deportivo de pickleball que estoy haciendo en el club de la Católica de San Carlos de Apoquindo”, contó en un diálogo con El Mercurio.

Al ser consultados por las expectativas de la jornada democrática, el filántropo compartió un mensaje claro.

Lo principal es aceptar el resultado, lo mismo dije en las últimas elecciones, sea quien sea el que gane. Y no estar yendo a incendiar cosas ni hacer marchas, reclamando ni nada”, sostuvo.

Hay que respetar la democracia y el voto ciudadano, la gente tiene cuatro años para darse cuenta quién lo hizo bien y quién lo hizo mal”, señaló el otrora “hombre orquesta” que brilló en el Festival de Viña del Mar 2009.

Las palabras de Farkas también llegan en un contexto marcado por el proceso de reconstrucción en Viña tras el megaincendio del verano de 2024, donde él aportó casi la mitad de los recursos destinados a levantar viviendas. Parte de su itinerario considera asistir a la ceremonia de entrega de estas casas.

“La filantropía siempre ha sido mi pasión y para mí eso significa ayudar desinteresadamente”, admitió. Según su criterio, la gestión del Gobierno actual en el proceso de reconstrucción ha sido “Muy mala”.

