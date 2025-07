Leonardo Farkas se compromete a ayudar a adulta mayor asaltada en Lota: “Díganme dónde le deposito los dos millones”

La historia de Inés Mora, una adulta mayor de 92 años que fue víctima de un robo en su hogar en la comuna de Lota, ha conmovido a cientos de personas en todo el país. Entre ellas, el empresario y filántropo Leonardo Farkas, quien no dudó en ofrecer su apoyo económico tras conocer los detalles del indignante hecho.

Todo ocurrió cuando una mujer tocó la puerta de la casa de doña Inés y le pidió un vaso de agua. La víctima, sin sospechar nada, accedió amablemente, lo que permitió que la desconocida ingresara al domicilio.

Ya dentro, la asaltante le quitó dos anillos de gran valor sentimental —uno de compromiso y otro heredado de sus padres—, además de un aro de oro y $300.000 correspondientes a su pensión.

“Me dijo ‘pásame los anillos’, le respondí que no, que eran recuerdos de mi marido… y me los sacó a la fuerza”, relató doña Inés a Meganoticias, lamentando sobre todo la pérdida de sus joyas familiares. “No me importa tanto el dinero, pero esos anillos eran recuerdos de más de 100 años”, expresó con pesar.

“¿Díganme dónde le deposito dos millones?”

El caso generó tal nivel de empatía que incluso se difundió una cuenta bancaria para recibir aportes, aunque rápidamente alcanzó su límite de depósitos. Fue entonces cuando Farkas, conocido por sus constantes gestos solidarios, se sumó a la cruzada.

“Chile merece más seguridad y respeto por sus adultos mayores”, escribió el empresario en su cuenta de X, añadiendo: “Díganme dónde le deposito dos millones”.

Leonardo Farkas #Chile https://t.co/nbFD1xwx4K — leonardofarkas (@leonardofarkas) July 21, 2025

La hija de la afectada, Rosa Rivas, comentó que la denuncia ya fue presentada ante la PDI y que esperan recuperar al menos parte de lo perdido. Mientras tanto, doña Inés agradece el apoyo de la comunidad y mantiene la esperanza de que sus anillos vuelvan a sus manos.