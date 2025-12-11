;

Hay 100 mil cédulas disponibles: Registro Civil extiende horario para retirar documentos de identificación por las elecciones

Desde el Gobierno recalcaron la importancia de contar con el documento para acudir a votar, aunque recordaron que existen excepciones para quienes lo tengan vencido.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a la directora nacional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Elssy Sobino, anunciaron la extensión de horario del Registro Civil para retirar documentos de identificación.

La medida se implementa de cara a las elecciones presidenciales del domingo 14 de diciembre. Sobre esto, el secretario de Estado recordó que para votar se debe portar la cédula de identidad o pasaporte.

ADN

Agencia UNO | El ministro de Justicia, Jaime Gajardo

“No pueden emitir su derecho al sufragio con una fotocopia de la cédula de identidad, una fotocopia del pasaporte o con alguna imagen que tengan en sus teléfonos celulares, no”, recalcó, consignó La Tercera.

El ministro también señaló que la cédula de identidad puede estar vencida: “Pueden estar vigentes hasta el año anterior a la elección, es decir, hasta el día 13 de diciembre de 2024″.

Revisa también

ADN

Registro Civil extiende horario

Respecto al Registro Civil, informó que extenderá su horario de atención hasta mañana viernes para el retiro de documentos de identificación. De esta forma, las oficinas funcionarán entre las 9.00 y las 16.00 horas.

“Son alrededor de 100 mil cédulas de identidad las que se encuentran disponibles para retiro y por lo mismo es tan importante, porque son los documentos válidos para emitir el derecho al sufragio”, concluyó Gajardo.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad