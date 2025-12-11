Hay 100 mil cédulas disponibles: Registro Civil extiende horario para retirar documentos de identificación por las elecciones

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto a la directora nacional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, Elssy Sobino, anunciaron la extensión de horario del Registro Civil para retirar documentos de identificación.

La medida se implementa de cara a las elecciones presidenciales del domingo 14 de diciembre. Sobre esto, el secretario de Estado recordó que para votar se debe portar la cédula de identidad o pasaporte.

Agencia UNO | El ministro de Justicia, Jaime Gajardo Ampliar

“No pueden emitir su derecho al sufragio con una fotocopia de la cédula de identidad, una fotocopia del pasaporte o con alguna imagen que tengan en sus teléfonos celulares, no”, recalcó, consignó La Tercera.

El ministro también señaló que la cédula de identidad puede estar vencida: “Pueden estar vigentes hasta el año anterior a la elección, es decir, hasta el día 13 de diciembre de 2024″.

Registro Civil extiende horario

Respecto al Registro Civil, informó que extenderá su horario de atención hasta mañana viernes para el retiro de documentos de identificación . De esta forma, las oficinas funcionarán entre las 9.00 y las 16.00 horas.

“Son alrededor de 100 mil cédulas de identidad las que se encuentran disponibles para retiro y por lo mismo es tan importante, porque son los documentos válidos para emitir el derecho al sufragio”, concluyó Gajardo.