Desbordes amenaza con acciones legales contra Jara tras acusaciones por TAG: “Le exijo que se disculpe”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, elevó la tensión al advertir que evalúa presentar acciones legales contra la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, a quien acusa de difundir información falsa y de involucrar injustamente al municipio en la polémica por un certificado de deuda TAG.

La controversia estalló luego de que la exministra afirmara que funcionarios municipales habrían “inventado información” para perjudicar su campaña, tras la difusión de documentos contradictorios sobre supuestas deudas.

25 de noviembre de 2025/QUILICURA En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la candidata presidencial Jeannette Jara realiza un punto de prensa junto a la alcaldesa Paulina Bobadilla y a vecinas y dirigentas vecinales de la comuna de Quilicura, en dónde anunció nuevas medidas en dicha materia. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

Sin embargo, según Desbordes, la empresa emisora confirmó que ambos certificados eran auténticos y que la discrepancia se debió a un problema interno.

“La mentira que lanza la candidata Jara fue rápidamente pillada, quedó en evidencia que era una fake news, porque la misma empresa que emite los certificados ha reconocido que ambos certificados son propios“, señaló el jefe comunal.

“Puede constituir un delito de injurias, calumnias, porque esto evidentemente es con publicidad, esto evidentemente es falso y esto evidentemente nos achaca una acción que está en el límite del delito“, sumó.

El alcalde afirmó que el municipio revisará la opción de emprender acciones legales, aunque remarcó que cualquier decisión será posterior a la campaña. De todos modos, fue categórico en exigir una rectificación inmediata.

“Le hemos pedido o le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe con los funcionarios municipales, con la Municipalidad de Santiago, porque ella, a sabiendas, porque no tengo ninguna duda que tenía claro que esto no tenía nada que ver con el municipio, inventó esta historia, le mintió el país y le faltó el respeto a la municipalidad y a los funcionarios".