“Está en proceso”: ministro Gajardo sobre polémica por retiro de electrodomésticos y toldos en Punta Peuco

Esta mañana el Presidente Gabriel Boric, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, sostuvieron un desayuno con integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Terminado el encuentro en el Palacio de La Moneda, Gajardo abordó en un punto de prensa los recursos de protección interpuestos por los internos de Punta Peuco, en medio de los trabajos de reconversión.

En detalle, el secretario de Estado aclaró que estas acciones “han sido declaradas, en general, inadmisibles, sobre todo aquellas que buscaban revertir ” la conversión a una cárcel común.

“Se están haciendo las adecuaciones”

“¿Y cuál es el único recurso de protección que fue declarado admisible en parte? Aquel que establecía una restricción respecto a las encomiendas (...). Eso es lo único que está paralizado”, añadió.

“Lo otro, son acciones que se han interpuesto para, por ejemplo, no se retiren refrigeradores, toldos, cosas que en general no hay en otros establecimientos penales ”, sostuvo.

Consultado sobre si se sacaron los refrigeradores y toldos, Jaime Gajardo respondió: “Eso está en proceso por parte de Gendarmería y, como en cualquier establecimiento penal común, se están haciendo las adecuaciones que se requiere para llevar adelante este proceso”.