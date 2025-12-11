;

Conmoción en Osorno: una madre y sus dos hijas mueren en incendio que consumió su vivienda

Según los medios regionales, la familia había llegado a arrendar la casa afectada hace unos meses, y el padre de las menores y pareja de la mujer fallecida se encontraba trabajando fuera de la ciudad.

Durante la madrugada de este jueves, un incendio afectó una vivienda en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos, y cobró la vida de una mujer de 38 años y la de sus dos hijas de 7 y 9 años.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro comenzó alrededor de las 01:00 horas en el sector de Francke, concretamente en la intersección de calle Los Lingues con Héroes de la Concepción.

Al lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno para trabajar en el combate del incendio que finalmente destruyó la vivienda principal, mientras que los inmuebles colindantes registraron daños menores.

“Estaban en el dormitorio”

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, informó que al momento de la búsqueda y rescate, las menores “estaban en el dormitorio y la mamá en el pasillo”.

Según el medio regional Paislobo, la familia había llegado al sector hace unos cuatro meses, y que el padre de las menores y pareja de la mujer fallecida se encontraba trabajando fuera de la ciudad al momento de la emergencia.

Por instrucción del Ministerio Público, personal del Labocar de Carabineros se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, con el fin de determinar el origen del incendio.

