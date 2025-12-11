;

El debut ‘acerero’ en el palmarés: así quedó la historia de la Copa Chile tras el título de Huachipato en Rancagua

El cuadro de Talcahuano levantó por primera vez un trofeo que tiene a Colo Colo y la U como máximos ganadores.

Gonzalo Miranda

El pasado miércoles por la noche, Huachipato hizo la épica. Perdía hasta el quinto minuto de descuento ante Deportes Limache, anotó el empate, forzó los penales y terminó ganando la primera Copa Chile de su historia.

El cuadro de Talcahuano salvó, en cierta medida, una temporada flojísima, donde logró clasificación a Copa Libertadores, pero solo por la obtención de la Copa Chile, ya que en la Liga de Primera terminó en el noveno puesto.

Premio que se complementa para los de Talcahuano con meterse en la historia grande del país: ahora engrosó la lista de campeones del torneo con su primera corona.

Palmarés que lidera Colo Colo con 14 títulos, seguido muy de lejos por la Universidad de Chile con 6 títulos y la Universidad Católica con cuatro coronas.

Más atrás aparece Santiago Wanderers, Palestino y Deportes Iquique con tres títulos, Unión Española y la Universidad de Concepción con dos, y luego viene Cobreloa, Everton, Magallanes, Deportes La Serena, Huachipato, Luis Cruz Martínez, Cobresal y Unión San Felipe con una estrella.

Estos son todos los campeones de Copa Chile

  • Colo Colo | 1958, 1974, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2016, 2019, 2021, 2023
  • Universidad de Chile | 1979, 1998, 2000, 2013, 2015, 2024
  • Universidad Católica | 1983, 1991, 1995, 2011
  • Santiago Wanderers | 1959, 1961, 2017
  • Palestino | 1975, 1977, 2018
  • Deportes Iquique 1980, 2010, 2013
  • Unión Española | 1992, 1993
  • Universidad de Concepción | 2008, 2014
  • Cobreloa | 1986
  • Everton 1984
  • Magallanes 2022
  • Deportes La Serena | 1960
  • Cobresal | 1987
  • Unión San Felipe | 2009
  • Luis Cruz Martínez | 1962

