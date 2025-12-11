Dario Osorio colabora para el liderazgo del Midtjylland en la fase de liga de la Europa League / Joern Pollex - UEFA

Por la sexta fecha de la fase de liga de la Europa League, el Midtjylland de Darío Osorio logró un avance fundamental en torno a su futuro en el torneo.

El equipo danés recibió al Genk de Bélgica con la misión de afianzarse en la cima de la clasificación.

Darío Osorio fue titular y jugó hasta el minuto 84 en el césped del MCH Arena de Herning, donde fue decisivo.

Todo pues, al minuto 17, el formado en la U de Chile se despachó con un remate que provocó el rebote del arquero, el cual capturó Cho Gue-Sung para el único tanto del compromiso.

El 1-0 le permitió al Midtjylland llegar a 15 puntos, afianzándose como líder de la Europa League, donde además es el equipo más goleador en lo que va del torneo, con 13 tantos.