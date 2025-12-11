VIDEO. Dario Osorio colabora para el liderazgo del Midtjylland en la fase de liga de la Europa League
El volante nacional aportó con una jugada decisiva para la victoria sobre el Genk.
Por la sexta fecha de la fase de liga de la Europa League, el Midtjylland de Darío Osorio logró un avance fundamental en torno a su futuro en el torneo.
El equipo danés recibió al Genk de Bélgica con la misión de afianzarse en la cima de la clasificación.
Darío Osorio fue titular y jugó hasta el minuto 84 en el césped del MCH Arena de Herning, donde fue decisivo.
Todo pues, al minuto 17, el formado en la U de Chile se despachó con un remate que provocó el rebote del arquero, el cual capturó Cho Gue-Sung para el único tanto del compromiso.
El 1-0 le permitió al Midtjylland llegar a 15 puntos, afianzándose como líder de la Europa League, donde además es el equipo más goleador en lo que va del torneo, con 13 tantos.
