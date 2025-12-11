;

VIDEO. Dario Osorio colabora para el liderazgo del Midtjylland en la fase de liga de la Europa League

El volante nacional aportó con una jugada decisiva para la victoria sobre el Genk.

Carlos Madariaga

Dario Osorio colabora para el liderazgo del Midtjylland en la fase de liga de la Europa League

Dario Osorio colabora para el liderazgo del Midtjylland en la fase de liga de la Europa League / Joern Pollex - UEFA

Por la sexta fecha de la fase de liga de la Europa League, el Midtjylland de Darío Osorio logró un avance fundamental en torno a su futuro en el torneo.

El equipo danés recibió al Genk de Bélgica con la misión de afianzarse en la cima de la clasificación.

Revisa también:

ADN

Darío Osorio fue titular y jugó hasta el minuto 84 en el césped del MCH Arena de Herning, donde fue decisivo.

Todo pues, al minuto 17, el formado en la U de Chile se despachó con un remate que provocó el rebote del arquero, el cual capturó Cho Gue-Sung para el único tanto del compromiso.

El 1-0 le permitió al Midtjylland llegar a 15 puntos, afianzándose como líder de la Europa League, donde además es el equipo más goleador en lo que va del torneo, con 13 tantos.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad