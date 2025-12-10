;

Sernac detecta falta de información y rotulado en otro idioma en venta de drones previo a Navidad

La fiscalización se realizó en tiendas especializadas de siete regiones de Chile, incluyendo la Metropolitana.

Javiera Rivera

Sernac detecta falta de información y rotulado en otro idioma en venta de drones previo a Navidad

Una fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en tiendas que venden drones reveló serios incumplimientos a la Ley del Consumidor, justo cuando este tipo de productos registra alta demanda por la temporada navideña.

Según informó la Directora Nacional del Servicio, Carolina González, en este proceso se detectó una serie de incumplimientos por parte de los locales que venden este tipo de productos, por lo que se procederá a oficiarlos.

Entre los hallazgos preliminares, el organismo fiscalizador reportó que el 85% de los locales no exhibe información sobre cómo ejercer la garantía legal.

Mientras que el 43% no indica correctamente los precios. Además, el 57% comercializa drones con rotulado sólo en chino o inglés, y un 86% no informa quién es el jefe de local.

La fiscalización se realizó en tiendas especializadas de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana, con foco en revisar información comercial, precios, rotulado, garantías y medidas de seguridad.

Revisa también

ADN

Multas de hasta $21 millones

Por lo anterior, el Sernac ya ofició a los comercios para que corrijan estas faltas y adelantó que, tras el análisis jurídico, podría adoptar acciones adicionales, como denunciar a los locales con hallazgos más graves.

En esos casos, las multas podrían alcanzar hasta 300 UTM, equivalente a casi 21 millones de pesos.

El organismo también reiteró recomendaciones para quienes compren drones, recordando que la Ley 16.752 regula su uso recreativo.

Finalmente, sugirió revisar las instrucciones del fabricante, operar sólo en condiciones seguras, evitar vuelos nocturnos o con mala visibilidad y no sobrevolar infraestructuras sensibles.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad