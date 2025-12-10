Sernac detecta falta de información y rotulado en otro idioma en venta de drones previo a Navidad

Una fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en tiendas que venden drones reveló serios incumplimientos a la Ley del Consumidor, justo cuando este tipo de productos registra alta demanda por la temporada navideña.

Según informó la Directora Nacional del Servicio, Carolina González, en este proceso se detectó una serie de incumplimientos por parte de los locales que venden este tipo de productos, por lo que se procederá a oficiarlos.

Entre los hallazgos preliminares, el organismo fiscalizador reportó que el 85% de los locales no exhibe información sobre cómo ejercer la garantía legal.

Mientras que el 43% no indica correctamente los precios. Además, el 57% comercializa drones con rotulado sólo en chino o inglés, y un 86% no informa quién es el jefe de local.

La fiscalización se realizó en tiendas especializadas de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana, con foco en revisar información comercial, precios, rotulado, garantías y medidas de seguridad.

Multas de hasta $21 millones

Por lo anterior, el Sernac ya ofició a los comercios para que corrijan estas faltas y adelantó que, tras el análisis jurídico, podría adoptar acciones adicionales, como denunciar a los locales con hallazgos más graves.

En esos casos, las multas podrían alcanzar hasta 300 UTM, equivalente a casi 21 millones de pesos.

El organismo también reiteró recomendaciones para quienes compren drones, recordando que la Ley 16.752 regula su uso recreativo.

Finalmente, sugirió revisar las instrucciones del fabricante, operar sólo en condiciones seguras, evitar vuelos nocturnos o con mala visibilidad y no sobrevolar infraestructuras sensibles.