NotebookLM, la herramienta ideal para votar informado: conoce cómo la IA puede ayudarnos de cara a las Elecciones Presidenciales

Estamos a solo días de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 de Chile, un de las decisiones más importantes a nivel país y que marca el futuro de la política. Es por eso que resulta fundamental tener información clara.

Para eso, la inteligencia artificial se perfila como una aliada clave para quienes buscan votar informados y aprovechar mejor el poco tiempo disponible antes de la elección. Esto, considerando las propuestas de cada candidato.

En este contexto, herramientas como NotebookLM, desarrollada sobre los modelos más recientes de Gemini, ofrecen nuevas formas de explorar y comprender los programas de gobierno presentados para cada uno.

La herramienta funciona como un asistente de investigación y creación que opera sobre la información que el propio usuario carga. Esto garantiza que los análisis provengan directamente de fuentes verificables, como los documentos oficiales de los candidatos o el sitio del Servicio Electoral (Servel).

Una de las características a tener en consideración es que no se busca responder más rápido, sino con mayor trazabilidad, poniendo el foco en la calidad y detalle de cada respuesta, haciendo hincapié en que cada feedback puede verificarse en su fuente original.

Así funciona la herramienta :

Busca el documento que quieras revisar .

. Crea un nuevo cuaderno en Notebook LM .

. Sube el archivo .

. Empieza la conversación con el documento .

. Profundiza, compara y escucha.

La herramienta también permite profundizar o comparar propuestas. Es posible, por ejemplo, cargar más de un programa dentro del mismo cuaderno y consultar cómo abordan un mismo tema distintos candidatos, sin perder el contexto ni las referencias.

Además, ofrece la opción de generar resúmenes o convertir las respuestas en audios, útiles para quienes desean repasar la información más adelante.

En definitiva, NotebookLM permite estudiar, resumir o establecer conexiones entre documentos, archivos PDF, sitios web, audios o presentaciones, lo que la transforma en un asistente ideal para quienes buscan analizar en profundidad las propuestas que definirán el rumbo político del país este domingo.