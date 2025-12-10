El Presidente Gabriel Boric participó este miércoles en la presentación del Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), instancia en la que defendió el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por el Gobierno.

En su intervención, el mandatario respondió a quienes cuestionan la continuidad del proceso y plantean que ya es momento de “cerrar” esta etapa. “Cuando nos dicen cuánto tiempo ha pasado, es hora de dar vuelta a la página, acá no se trata de dar vuelta a la página”, comentó.

“Es un error profundo y una insolencia quienes plantean que este tema sencillamente se puede meter bajo la alfombra. Porque acá hay un dolor que sigue persistiendo, que es que todavía no encontramos a los detenidos desaparecidos, y, por lo tanto, es deber del Estado —y nosotros hemos asumido como tal durante nuestro gobierno— seguir buscándolos con toda nuestra fuerza”, añadió.

En ese contexto, el Presidente recalcó que “de eso se trata el Plan Nacional de Búsqueda, pero no solo de eso: también en generar una trayectoria oficial respecto de qué fue lo que pasó con estas personas, y también concientizar y educar en conjunto con el Ministerio de Educación para que esto nunca más vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a suceder”, afirmó.