El “Nostradamus financiero” lanza sombría predicción: inversor que predijo crisis del 2008 advierte de burbuja global

El protagonista de “The Big Short” alerta que la inversión pasiva ha distorsionado los precios de las acciones, creando un escenario de colapso inminente.

Michael Burry, el legendario inversor que anticipó y ganó millones con el colapso del mercado inmobiliario en 2008, ha vuelto a encender las alarmas en Wall Street. Conocido como el “Nostradamus financiero”, Burry advierte ahora sobre una burbuja “masiva” en los fondos de inversión pasiva, comparando la situación actual con las obligaciones de deuda garantizada (CDO) que detonaron la crisis subprime hace más de una década. Según su análisis, esta distorsión amenaza con provocar un crash global que afectaría gravemente los ahorros de millones de personas.

La tesis de Burry se centra en los fondos cotizados (ETF) y los fondos indexados, instrumentos que han ganado enorme popularidad por sus bajos costos y facilidad de uso. El inversor sostiene que la entrada indiscriminada de capital en estos vehículos ha inflado artificialmente el precio de las grandes compañías —como las tecnológicas estadounidenses—, ignorando el valor real de los activos subyacentes. “El dinero de los fondos indexados es como el de las hipotecas subprime”, sentenció, sugiriendo que el mercado está operando sin un descubrimiento de precios auténtico.

El riesgo para los ahorristas británicos

La advertencia tiene implicaciones directas para los inversores minoristas, especialmente en el Reino Unido, donde una parte significativa de la riqueza de los hogares está depositada en este tipo de fondos. Miles de millones de libras en pensiones privadas y Cuentas de Ahorro Individual (ISA) siguen estrategias pasivas que replican índices como el S&P 500 o el FTSE 100. Si la burbuja estalla, como predice Burry, estos ahorros podrían sufrir pérdidas devastadoras ante una venta masiva de pánico.

Falta de liquidez: La trampa de salida

El mayor temor de Burry radica en la liquidez. Utilizando una metáfora inquietante, describe la situación actual como “un teatro cada vez más lleno, pero con la puerta de salida del mismo tamaño”. Su argumento es que, cuando el sentimiento del mercado cambie y todos quieran vender sus participaciones en fondos pasivos al mismo tiempo, no habrá suficiente liquidez en los valores más pequeños que componen esos índices para absorber la venta, lo que precipitaría un colapso abrupto de los precios.

Esta visión contraria ha llevado a Burry a posicionarse nuevamente contra la corriente. Mientras el mercado celebra récords, él ha aumentado sus apuestas en sectores deprimidos y ha advertido que la complacencia actual es el preludio de un desastre financiero que tomará por sorpresa a quienes confían ciegamente en la gestión pasiva.

