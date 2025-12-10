Sharon Osbourne revela entre lágrimas las últimas palabras de Ozzy antes de morir

En una conmovedora entrevista que marca su primera aparición pública detallada tras la muerte de su esposo, Sharon Osbourne ha revelado las últimas palabras que Ozzy Osbourne le dirigió antes de fallecer el pasado 22 de julio de 2025. La matriarca del clan Osbourne, visiblemente emocionada, compartió con el periodista Piers Morgan la intimidad de esa madrugada final, describiendo una despedida tan simple como devastadora.

Según el relato de Sharon, la noche previa al deceso fue inquieta para el legendario vocalista de Black Sabbath. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Ozzy la despertó. “Le dije: ‘Ya estoy despierta, me has despertado’”, recordó Sharon. Fue en ese momento cuando Ozzy, de 76 años, pronunció sus últimas palabras dirigidas a ella: “Bésame. Abrázame fuerte”.

Los 20 minutos finales

Lo que parecía una mañana más en la rutina de recuperación del músico se transformó en tragedia minutos después. Sharon narró que, tras ese intercambio afectuoso, Ozzy bajó al gimnasio de su residencia para realizar su rutina de ejercicios. “Bajó, se ejercitó durante 20 minutos y falleció”, explicó. El cantante sufrió un ataque cardíaco fulminante.

El momento del hallazgo fue dramático. Sharon corrió escaleras abajo al escuchar la conmoción y encontró a los paramédicos intentando reanimarlo. Su instinto, sin embargo, le dijo que ya era tarde. “Les dije: ‘No, solo déjenlo. Déjenlo. No pueden. Se ha ido’. Supe al instante que se había ido”, confesó, agregando con dolor: “Intentaron e intentaron, lo llevaron en helicóptero al hospital... pero se había ido”.

“Él sabía que estaba listo”

La entrevista también arrojó luz sobre el estado anímico y físico de Ozzy en sus últimos días. Sharon reveló que su esposo, quien había luchado contra el Parkinson, neumonías recurrentes y sepsis en el último año, parecía tener una premonición sobre su final. Días antes, le había contado sobre sueños extraños donde veía a personas que no conocía mirándolo fijamente. “Él sabía. Estaba listo. Sabía que su cuerpo le estaba fallando”, aseguró su viuda.

A pesar del duelo, Sharon compartió un arrepentimiento que resuena en quienes han perdido a un ser querido: “No puedo evitar preguntarme... ¿Si tan solo le hubiera dicho que lo amaba más? ¿Si tan solo lo hubiera abrazado más fuerte?”.

La muerte de Ozzy Osbourne cerró un capítulo en la historia del rock, pero estas revelaciones humanizan la partida del ídolo, mostrando que, al final, el “Príncipe de las Tinieblas” se despidió buscando el refugio y el amor de su compañera de toda la vida.