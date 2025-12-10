Claudio Valenzuela y la responsabilidad política de los artistas: “Nos comunicamos de una forma diferente y ese es un poder super grande”

Estamos ad portas de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 de Chile, una de las decisiones más importantes a nivel nacional y que marca el futuro de la política chilena.

Debido a todo lo que esto conlleva, además de la importancia y la responsabilidad que debería tener cada ciudadano en informarse de forma adecuada, la opinión de figuras y personalidades públicas también juega un rol importante (para bien o para mal).

Bajo este contexto, en un escenario polarizado, el músico Claudio Valenzuela, vocalista de Lucybell, entregó una reflexión profunda sobre el papel que (bajo su punto de vista) deberían asumir los artistas.

Para el cantante, los músicos tienen una responsabilidad que va más allá de entretener y que guarda relación con la capacidad de influir en la forma en que las personas entienden su entorno.

“Yo creo que como músico todos tenemos que tener una forma de pensar, tener una opinión”, afirmó en conversación con Página 7, destacando la importancia de no permanecer al margen del debate público.

En la misma línea, aclaró que “eso no significa que tenga que estar militando un partido… me parece súper extraño que en los partidos se crea que todos deberían pensar lo mismo, como si fueran robots".

De esta manera, hace hincapié en la necesidad de dependencia en la expresión artística de cada exponente. Esto, señalando además que hay una clara diferencia entre tener una postura y militar en un partido.

Asimismo, Valenzuela indicó que los creadores no necesariamente debe enmarcarse en la política tradicional, sino en una mirada social y humana: “Creo que tienen que tener una posición social, aunque no sé si política… trabajamos para la gente. Nos comunicamos de una forma diferente y ese es un poder super grande, que hay que tomarlo en cuenta”, expresó.

Una realidad actual “bien extraña”

Por otra parte, desde una posición más analista, Claudio ofreció una visión crítica sobre la forma en que se conduce la política en Chile: “Los políticos trabajan en forma de promesas y esperanzas, no de certezas, y ahí está el problema”.

En cuanto al clima actual, manifestó cierta preocupación por el rumbo del país, aunque confía en que prevalezca el sentido común. “Estamos en una situación bien extraña en Chile… espero que prime la cordura dentro de todo”.

“No podemos retroceder. Hay cosas que se han avanzado y que hay que regular, pero de ahí a ir hacia atrás, olvidar la historia, no creo que sea lo correcto”, complementó Claudio Valenzuela, demostrando una vez más que la música y sus exponentes siempre van de la mano, de alguna u otra forma.