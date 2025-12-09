;

Tragedia en el motociclismo: muere piloto de 17 años tras sufrir grave accidente mientras entrenaba

El piloto español, Enzo Badenas, perdió la vida durante una práctica privada en un circuito ubicado al este de España.

Bastián Lizama

@rfme_oficial

@rfme_oficial

La comunidad del motociclismo está de luto. Enzo Badenas, joven piloto de motocross, falleció a los 17 años tras sufrir un trágico accidente mientras entrenaba en España.

La noticia fue confirmada por Real Federación Motociclista Española (RFME), que informó que el deportista perdió la vida durante una práctica privada en el circuito Red Sand Park de Castellón, al este del país europeo.

ADN

Las circunstancias específicas del accidente no se han difundido públicamente, pero el hecho ha sacudido el entorno del motocross, donde Badenas ya se perfilaba como una de las grandes promesas nacionales e internacionales.

A pesar de su corta edad, el joven piloto acumulaba una trayectoria repleta de éxitos y progresión. Comenzó destacando en categorías menores y llegó a coronarse campeón de España de Motocross de 85cc en 2022.

En 2023 se incorporó al Centro Especializado de Tecnificación del Deporte del Motor (CETDM), espacio destinado a la formación de jóvenes talentos del motor. Allí, integró la selección española de motocross, compitiendo en pruebas nacionales e internacionales, incluida su participación en el Campeonato de Europa.

Tras conocer el trágico hecho, el CETDM expresó su enorme pesar a través de un comunicado. “El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles”, señaló la institución.

