En medio de inesperado despido: La devastadora pérdida que enluta a Paulina Nin

Dicen que cuando viene una, vienen todas. Y Paulina Nin parece estar viviendo esta premisa con creces durante las últimas semanas.

Esto porque hace unos días se supo de su desvinculación de Canal 13, donde era panelista del programa Hay que Decirlo.

Un hecho que generó cola, como se dice coloquialmente, por lo que fue invitada a Primer Plano a contar su verdad y terminó enterándose de varios comentarios negativos del equipo contra ella.

El dolor de Paulina Nin

Así, tras el complejo momento que enfrentó en el estelar de farándula de CHV, este lunes el equipo de El Mediodía de TVN, donde Nin continúa como panelista, reveló una durísima noticia.

“Le quiero mandar un tremendo besito a la Pauli. Ella no pudo estar con nosotros porque está con mucha penita”, partió diciendo Daniel Fuenzalida.

Y comunicó que “como sabemos, la Pauli vive con hartos perritos, y uno de sus perritos regalones falleció en las últimas horas”.

“Ella está bien complicadita. Yo hablé en la mañana con ella y está con mucha, mucha pena, así que le mandamos un abrazo”, cerró.