VIDEO. Por centímetros: motorista chilena se salva de milagro tras choque y genera incendiario debate en redes sociales

El registro de María Paz Lazcano ya supera los 2,8 millones de reproducciones.

Nelson Quiroz

Un registro captado por la motorista chilena María Paz Lazcano, conocida en TikTok como @lazcanomariapaz_, se volvió viral tras mostrar el momento exacto en que su moto impacta contra un automóvil que realizó una maniobra irregular.

El video, grabado con la cámara instalada en su vehículo, revela cómo la joven realiza una maniobra de equilibrio que evitó, según cientos de usuarios, un accidente de mayor gravedad.

Yo tranqui manejando, nada hacía presagiar. Lo que sobra es piloto”, escribió Lazcano al publicar el registro, que ya acumula 2,8 millones de reproducciones, donde también agradeció la ayuda recibida tras el choque.

En el mismo post dejó una conclusión que abrió una discusión masiva: “Compren una cámara para sus motos”. Su recomendación apuntó a la importancia de contar con evidencia en situaciones de riesgo vial.

Revisa también

ADN

Incendiario debate

El video detonó un extenso debate entre quienes defendieron a la motorista y quienes plantearon que pudo haber frenado antes. “Hablan de que tenías tiempo para parar, pero no hablan de que el auto estaba en la pista contraria”, comentó una usuaria, mientras otro usuario apuntó: “El auto hizo un viraje en segunda pista, ella venía en su pista. No tiene cómo sacarse esa falta grave”.

En contraste, otros cuestionaron su reacción. “Tuviste todo el tiempo para detenerte, elegiste seguir avanzando”, escribió un usuario, generando más de 4.000 respuestas.

El apoyo también fue evidente entre motociclistas y testigos. Algunos resaltaron su habilidad (“Amiga brutal, tu equilibrio. ¡Seca!”), mientras otros agradecieron al motorista que se detuvo a ayudarla tras el impacto.

Incluso surgieron críticas hacia quienes responsabilizaron a Lazcano por estereotipos: “Increíble los comentarios de los que la culpan. Así entiendes por qué hay tanto mal conductor en la calle”, cuestionó otro usuario.

REVISA EL REGISTRO A CONTINUACIÓN:

