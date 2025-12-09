;

Estudio revela por qué los gatos maúllan el doble a los hombres que a las mujeres

El estudio utilizó evidencia en video para medir el comportamiento felino durante el reencuentro con sus dueños.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Magui-rfajardo

Un reciente estudio reveló un hallazgo inesperado en el comportamiento felino: los gatos se comunican mucho más con los dueños hombres que con las mujeres.

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad de Ankara (Turquía) y publicada en Ethology, analizó a quienes registraron la reacción de sus mascotas al momento de llegar a casa.

Los resultados fueron claros: los dueños hombres recibieron en promedio 4.3 vocalizaciones –entre maullidos, ronroneos o pequeños chillidos– durante los primeros 100 segundos tras entrar por la puerta.

Las mujeres, en cambio, recibieron solo 1.8 vocalizaciones en el mismo lapso.

Un saludo felino más complejo de lo que parece

Además, el equipo analizó 22 tipos de comportamientos, desde bostezos —asociados al estrés felino— hasta acciones relacionadas con la comida.

Sin embargo, solo las vocalizaciones variaron según el sexo del dueño. Las demás conductas se agruparon en dos categorías:

  • Conductas sociales: cola levantada, roces, acercamientos.
  • Conductas de desplazamiento: sacudidas del cuerpo, rascados, señales típicas de ansiedad o sobreestimulación.

Lo interesante es que los maullidos no se correlacionaron claramente con ningún otro grupo de comportamientos, lo que sugiere que los gatos los usan como una forma independiente y dirigida de comunicación.

Revisa también

ADN

¿Por qué le maúllan más a los hombres?

El estudio no investigó a fondo las causas, pero sí plantea hipótesis basadas en patrones observados en la interacción humano-gato. Según los investigadores, las mujeres tienden a:

  • Prestar más atención a los gatos
  • Reconocer mejor sus emociones
  • Responder más rápido a señales vocales (incluso imitándolas).

Por eso, los investigadores plantean que es posible que los cuidadores masculinos requieran vocalizaciones más explícitas para notar y responder a las necesidades de sus gatos

Lo anterior, “refuerza la tendencia felina a usar maullidos más directos y frecuentes para atraer su atención”, explicaron.

ADN

Getty Images / Elizabeth Livermore

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad