Estudio revela por qué los gatos maúllan el doble a los hombres que a las mujeres

Un reciente estudio reveló un hallazgo inesperado en el comportamiento felino: los gatos se comunican mucho más con los dueños hombres que con las mujeres.

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad de Ankara (Turquía) y publicada en Ethology, analizó a quienes registraron la reacción de sus mascotas al momento de llegar a casa.

Los resultados fueron claros : los dueños hombres recibieron en promedio 4.3 vocalizaciones –entre maullidos, ronroneos o pequeños chillidos– durante los primeros 100 segundos tras entrar por la puerta.

Las mujeres, en cambio, recibieron solo 1.8 vocalizaciones en el mismo lapso.

Un saludo felino más complejo de lo que parece

Además, el equipo analizó 22 tipos de comportamientos, desde bostezos —asociados al estrés felino— hasta acciones relacionadas con la comida.

Sin embargo, solo las vocalizaciones variaron según el sexo del dueño . Las demás conductas se agruparon en dos categorías:

Conductas sociales : cola levantada, roces, acercamientos.

: cola levantada, roces, acercamientos. Conductas de desplazamiento: sacudidas del cuerpo, rascados, señales típicas de ansiedad o sobreestimulación.

Lo interesante es que los maullidos no se correlacionaron claramente con ningún otro grupo de comportamientos, lo que sugiere que los gatos los usan como una forma independiente y dirigida de comunicación.

¿Por qué le maúllan más a los hombres?

El estudio no investigó a fondo las causas, pero sí plantea hipótesis basadas en patrones observados en la interacción humano-gato. Según los investigadores, las mujeres tienden a:

Prestar más atención a los gatos

Reconocer mejor sus emociones

Responder más rápido a señales vocales (incluso imitándolas).

Por eso, los investigadores plantean que es posible que los cuidadores masculinos requieran vocalizaciones más explícitas para notar y responder a las necesidades de sus gatos

Lo anterior, “refuerza la tendencia felina a usar maullidos más directos y frecuentes para atraer su atención”, explicaron.