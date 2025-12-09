;

VIDEOS. Nuevo conflicto en redes: venezolanos cuestionan la Navidad chilena y desatan explosivo debate

Los registros, que ironizan sobre las tradiciones locales, provocaron miles de comentarios y un intenso cruce cultural en redes sociales.

Una nueva controversia estalló en redes sociales durante los últimos días luego de que creadores de contenido venezolanos publicaran videos donde comparan la Navidad en Chile con la de su país, generando fuerte rechazo entre usuarios chilenos que acusaron burla, desconocimiento de las costumbres locales e incluso falta de respeto hacia el país que los recibe.

El primero en desatar la polémica fue Luis Hachem, quien difundió un breve video en el que recorre distintas calles de Santiago “buscando el espíritu navideño”, para finalmente llegar a Estación Central, donde destaca las luces instaladas por residentes venezolanos.

El registro termina con una escena donde el propio creador aparece siendo asaltado, una referencia humorística a la delincuencia en la zona. La “broma” no cayó bien, comentarios como “la peor pandemia que le tocó a Chile y Perú”, “¿y qué haces aquí?” y “acá se respeta la tranquilidad familiar” se repitieron entre cientos de usuarios molestos.

Otro video que encendió la discusión fue el del tiktoker ysraelrodriguezm, quien enumeró “tres cosas que no entiende de la Navidad en Chile”, cuestionando la ausencia de aguinaldos, la falta de música navideña propia y la costumbre de celebrar el 24 en familia y el 31 con amigos.

“No es Venezuela, es otro país con costumbres distintas”, la Navidad acá es familiar, sin tanto bullicio” y “estamos ocupados comiendo” fueron algunas de las respuestas más recurrentes.

A pesar de que muchos venezolanos también comentaron llamando al respeto entre culturas, el debate instaló nuevamente una discusión sobre la convivencia y los límites del humor en redes sociales. Incluso usuarios venezolanos cuestionaron a sus compatriotas.

@ysraelrodriguezm

Navidades chilenas 🎄😂 que costumbre te gusta? #humor #comedia #venezuela🇻🇪 #chile #fyp

♬ sonido original - Y S R A

