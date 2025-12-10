Ñublense tendría listo a su entrenador para el 2026: apuestan por DT recién desvinculado en Primera División

Uno de los equipos que peor terminó la temporada 2025 del Campeonato Nacional fue Ñublense, llegando a acumular nueve partidos consecutivos sin ganar (ocho derrotas y un empate). Sin embargo, en la última fecha logró cortar la racha con un sólido triunfo 5-0 sobre Cobresal.

A pesar de cerrar bien el torneo, los directivos de los “Diablos Rojos” ya habían tomado la decisión de realizar un cambio radical en la estructura del plantel, por lo que Ronald Fuentes, junto a varios jugadores, fue notificado de que no continuará en el club.

Por lo mismo, la primera misión de la dirigencia era buscar un nuevo entrenador para comenzar a planificar el 2026, y el elegido para asumir la banca estaría prácticamente definido.

Según informa el periodista César Merlo, Juan José Ribera mantiene conversaciones avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de Ñublense, con un contrato por un año.

El “Coto” llegaría a la Región del Ñuble tras una buena temporada en Audax Italiano, donde estuvo desde mediados de 2024, pero fue despedido tras una mala racha en la recta final del Campeonato Nacional 2025.

En su última etapa con los “Itálicos”, el entrenador de 45 años dirigió 39 partidos, con un balance de 21 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Además, mantuvo al equipo en zona de clasificación a torneos internacionales y alcanzó las semifinales de Copa Chile.