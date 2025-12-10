Finalizada la Liga de Primera 2025 el pasado fin de semana, 14 de los 16 equipos de Primera División ya piensan en lo que será la próxima temporada, mientras que Huachipato y Deportes Limache definen al campeón de la Copa Chile este miércoles en Rancagua.

Duelo que reviste suma importancia para lo que Conmebol informó este miércoles. El ente rector del fútbol sudamericano confirmó la fecha para el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo será el sorteo de la Copa Libertadores?

O’Higgins y el ganador de la Copa Chile estarán en la Fase 2 del torneo, y será el próximo jueves 18 de diciembre cuando conozcan a sus rivales para meterse en la siguiente fase del torneo.

En la Fase 1 estarán un equipo de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los tres que avancen, se meterán en la Fase 2, donde los esperarán dos de Brasil, Colombia, O’Higgins y el ganador de la Copa Chile, además de un equipo de las otras asociaciones (7), totabilizando 16 equipos.

En ocho llaves estarán repartidos las 16 escuadras. Los ocho ganadores pasan a la Fase 3, la ecuación es fácil: en esas llaves, el ganador irá a la Fase Grupal de la Libertadores (Coquimbo y la UC ya están clasificados ahí), mientras que el perdedor irá a la Fase Grupal de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

Según lo informado en las redes sociales de la Conmebol, el sorteo de la primera fase se realizará el jueves 18 de diciembre, en la sede del ente rector del fútbol sudamericano, en Paraguay.