El Gran Rancherazo 2025: María José Quintanilla, Zúmbale Primo y Sonora Palacios encabezan la despedida del año

La música ranchera se prepara para su evento más importante del año: El Gran Rancherazo 2025, que se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Chile.

La producción promete un espectáculo masivo con un cartel que reúne a los máximos exponentes del género y artistas populares que harán bailar a miles de asistentes.

Este encuentro será la última gran celebración del año, con un show que combinará ritmos rancheros, tropicales y populares en una jornada pensada para despedir el 2025 con música, baile y alegría.

El escenario contará con la presencia de agrupaciones emblemáticas como Zúmbale Primo, Sonora Palacios, Los Llaneros de la Frontera, Los Charros de Luchito y Rafael, Sonora Dinamita, Los Rancheros de Plata, Los Tigres de Parral, Los Rancheros de Río Maule, Los Dinos de Chile, Garras de Amor, Arremacho, Los Bravos de Chile, Líderes de Chile y Kuatreros del Sur.

A ellos se suman artistas que han marcado tendencia en la música nacional, entre ellos María José Quintanilla, Toly Fu, JMATT y Benja Duarte.

La producción contempla sonido en vivo, pantallas gigantes y una puesta en escena de primer nivel para garantizar una experiencia inolvidable para toda la familia. Las entradas para El Gran Rancherazo 2025 ya están disponibles a través de Tuacceso.cl.