El Gran Rancherazo 2025: María José Quintanilla, Zúmbale Primo y Sonora Palacios encabezan la despedida del año

La cita promete ser la celebración más esperada, con artistas que harán vibrar al público con lo mejor de la música ranchera.

Alejandro Basulto

La música ranchera se prepara para su evento más importante del año: El Gran Rancherazo 2025, que se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Chile.

La producción promete un espectáculo masivo con un cartel que reúne a los máximos exponentes del género y artistas populares que harán bailar a miles de asistentes.

Este encuentro será la última gran celebración del año, con un show que combinará ritmos rancheros, tropicales y populares en una jornada pensada para despedir el 2025 con música, baile y alegría.

El escenario contará con la presencia de agrupaciones emblemáticas como Zúmbale Primo, Sonora Palacios, Los Llaneros de la Frontera, Los Charros de Luchito y Rafael, Sonora Dinamita, Los Rancheros de Plata, Los Tigres de Parral, Los Rancheros de Río Maule, Los Dinos de Chile, Garras de Amor, Arremacho, Los Bravos de Chile, Líderes de Chile y Kuatreros del Sur.

A ellos se suman artistas que han marcado tendencia en la música nacional, entre ellos María José Quintanilla, Toly Fu, JMATT y Benja Duarte.

La producción contempla sonido en vivo, pantallas gigantes y una puesta en escena de primer nivel para garantizar una experiencia inolvidable para toda la familia. Las entradas para El Gran Rancherazo 2025 ya están disponibles a través de Tuacceso.cl.

