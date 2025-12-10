;

Muere a los 55 años querida escritora, autora de una de las sagas más populares, que incluso fue adaptada al cine

Conocida por su humor y narrativa ágil, la novelista deja un legado imborrable en el género de la comedia romántica contemporánea.

Mario Vergara

Muere a los 55 años querida escritora, autora de una de las sagas más populares, que incluso fue adaptada al cine

Muere a los 55 años querida escritora, autora de una de las sagas más populares, que incluso fue adaptada al cine / David Levenson

El mundo literario se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la escritora británica Sophie Kinsella a los 55 años de edad. La noticia fue difundida por la agencia Associated Press (AP), reportando la partida de una de las voces más influyentes y queridas de la novela romántica moderna y el género chick-lit.

Kinsella, cuyo nombre real era Madeleine Wickham, alcanzó el estrellato global gracias a su serie de novelas “Shopaholic” (conocida en español como “Loca por las compras” o “Confesiones de una compradora compulsiva”). La saga, que narra las aventuras y desventuras financieras de la protagonista Becky Bloomwood, se convirtió en un fenómeno editorial que vendió millones de copias alrededor del mundo, consolidando a su autora como una figura central en la ficción comercial contemporánea.

Revisa también:

ADN

Un legado de millones de ventas

La confirmación de su muerte marca el fin de una carrera prolífica que supo conectar con el público a través del humor y la empatía. Según el reporte de AP, Kinsella es recordada principalmente por ser la “autora de las novelas ‘Shopaholic’ que vendieron millones”, un hito que trascendió el papel y llegó a la gran pantalla con adaptaciones cinematográficas que ampliaron aún más su audiencia.

ADN

La noticia de su deceso a los 55 años llega en un contexto noticioso de fin de año, el impacto de su obra permanece vigente en las librerías y en la cultura popular que ayudó a moldear durante las últimas dos décadas.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad