Muere a los 55 años querida escritora, autora de una de las sagas más populares, que incluso fue adaptada al cine

El mundo literario se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la escritora británica Sophie Kinsella a los 55 años de edad. La noticia fue difundida por la agencia Associated Press (AP), reportando la partida de una de las voces más influyentes y queridas de la novela romántica moderna y el género chick-lit.

Kinsella, cuyo nombre real era Madeleine Wickham, alcanzó el estrellato global gracias a su serie de novelas “Shopaholic” (conocida en español como “Loca por las compras” o “Confesiones de una compradora compulsiva”). La saga, que narra las aventuras y desventuras financieras de la protagonista Becky Bloomwood, se convirtió en un fenómeno editorial que vendió millones de copias alrededor del mundo, consolidando a su autora como una figura central en la ficción comercial contemporánea.

Un legado de millones de ventas

La confirmación de su muerte marca el fin de una carrera prolífica que supo conectar con el público a través del humor y la empatía. Según el reporte de AP, Kinsella es recordada principalmente por ser la “autora de las novelas ‘Shopaholic’ que vendieron millones”, un hito que trascendió el papel y llegó a la gran pantalla con adaptaciones cinematográficas que ampliaron aún más su audiencia.

La noticia de su deceso a los 55 años llega en un contexto noticioso de fin de año, el impacto de su obra permanece vigente en las librerías y en la cultura popular que ayudó a moldear durante las últimas dos décadas.