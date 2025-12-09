“Nada es real...”: revelan dramático audio de piloto drogado con hongos que intentó estrellar un avión

Nuevos y escalofriantes registros de audio y video han salido a la luz pública, exponiendo con crudeza los momentos de terror vividos a bordo del vuelo 2059 de Horizon Air. Las grabaciones documentan el instante exacto en que Joseph Emerson, un piloto fuera de servicio que viajaba en la cabina (jump seat), intentó cortar los motores de la aeronave en medio de un trayecto entre Everett y San Francisco en octubre de 2023.

El material, obtenido recientemente mediante solicitudes de registros públicos tras la sentencia del caso, comienza con una interacción que parecía rutinaria pero que rápidamente se tornó crítica. En el audio de la cabina se escucha a Emerson decir con voz perturbada: “No estoy bien”. Ante la confusión de los pilotos al mando, quienes le preguntan qué sucede, se desata un forcejeo físico. Segundos después, el capitán lanza la alerta máxima a la torre de control: “Horizon, necesitamos hacer un aterrizaje de emergencia. Tenemos a un pasajero en el jump seat que acaba de intentar apagar nuestros motores. Necesitamos ir directo a Portland, ¡ahora!”.

“Pensé que estaba soñando”

Además del audio de la caja negra, se liberaron videos de la cámara del tablero (dashcam) de la patrulla policial que detuvo a Emerson tras el aterrizaje forzoso. Las imágenes muestran al piloto esposado en la parte trasera del vehículo, visiblemente alterado pero cooperador, confesando su estado mental a los oficiales.

“Estoy teniendo una crisis nerviosa. No he dormido en 48 horas. Tengo la sensación de que nada es real”, se le escucha decir a los agentes. En una admisión clave para la investigación, Emerson reveló que había consumido “hongos mágicos” (psilocibina) dos días antes del vuelo por primera vez, en un intento de procesar la muerte de un amigo. “Tomé un poco, luego uno más grande... Pensé que me estaba muriendo”, relató, explicando que activó los sistemas de extinción de incendios de los motores porque creía que estaba atrapado en un sueño y que estrellar el avión era la única forma de “despertar”.

Desenlace judicial

El incidente, que puso en riesgo la vida de 84 personas a bordo, concluyó legalmente el mes pasado. Emerson se declaró culpable de interferir con miembros de la tripulación de vuelo y no refutó los cargos estatales de poner en peligro una aeronave. Fue sentenciado a tiempo cumplido y tres años de libertad supervisada. Desde entonces, él y su esposa han fundado una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar la salud mental de los pilotos, buscando evitar que crisis silenciosas como esta vuelvan a detonar tragedias en el aire.