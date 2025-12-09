Murió tras tomar 33 tragos en un crucero con “paquete de bebidas ilimitadas”: familia acusa negligencia de la empresa

La familia de un pasajero que falleció trágicamente a bordo de un crucero de Royal Caribbean ha presentado una demanda contra la compañía, alegando que la negligencia en el servicio de alcohol fue el factor determinante en su muerte. La víctima, identificada como Brian Rice, de 46 años, murió tras caer desde una cubierta del Explorer of the Seas en 2023, luego de haber consumido bebidas alcohólicas durante horas gracias a un “paquete de bebidas ilimitadas”.

Según los documentos legales presentados en un tribunal federal de Miami, Rice había adquirido el paquete “Deluxe Beverage Package”, que permite el consumo irrestricto de licor por una tarifa fija diaria. La demanda sostiene que, en las horas previas al accidente, el personal del barco continuó sirviéndole tragos a pesar de que el hombre mostraba signos evidentes de intoxicación severa, incumpliendo así los protocolos de seguridad y servicio responsable de la propia naviera. El hombre habría pedido 33 tragos antes de morir.

Una caída de 9 metros

El incidente fatal ocurrió cuando Rice, en un estado de ebriedad avanzado, se precipitó desde la cubierta 5 de la embarcación. La caída, de aproximadamente 9 metros, terminó cuando su cuerpo impactó violentamente contra un bote salvavidas ubicado en una cubierta inferior. El impacto le provocó un traumatismo contundente que le causó la muerte instantánea.

La acción legal, impulsada por las dos hijas del fallecido, argumenta que la tripulación tenía el deber de intervenir al notar el estado de su padre. “El personal del bar y los camareros tenían la obligación de dejar de servirle”, indica el escrito, agregando que en lugar de eso, facilitaron que Rice alcanzara un nivel de intoxicación que le impidió mantener el equilibrio y la consciencia de sus actos.

Debate sobre los “Paquetes Ilimitados”

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las líneas de cruceros en la gestión de sus ofertas de “barra libre”. Los abogados de la familia Rice plantean que este modelo de negocio incentiva el consumo excesivo y pone en riesgo la vida de los pasajeros si no existe una fiscalización estricta por parte de la tripulación. Hasta el momento, Royal Caribbean no ha emitido comentarios públicos sobre la demanda en curso.