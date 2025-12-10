María Corina Machado salió de Venezuela, pero no podrá recibir el Nobel de la Paz: estos son los motivos

La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará este miércoles en Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz de este año, confirmó a la televisión pública noruega NRK el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

“Desgraciadamente, todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy, cuando comience la ceremonia”, declaró Harpviken, y dijo que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, era una incógnita este miércoles en Oslo, después de que el Instituto Nobel aplazase la víspera primero su rueda de prensa y finalmente la suspendiese horas después.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, informó entonces la organización en un breve comunicado.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, en la que sería su primera aparición pública desde enero pasado.

Su hermana, Clara Machado Parisca, dijo el martes en una entrevista desde Oslo con la emisora colombiana Blu Radio que la intención de la premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

En la capital noruega se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia mañana por sus dos hermanos.