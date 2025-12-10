;

Muere Robe Iniesta, fundador de Extremoduro y figura clave del rock español, a los 63 años

“¡Hasta siempre Robe!”, escribieron a través de su cuenta oficial de Instagram.

La música española amaneció de luto este miércoles tras confirmarse la muerte de Roberto Iniesta, más conocido como Robe, fundador de Extremoduro y uno de los autores más influyentes del rock en castellano.

Su representante comunicó la noticia de madrugada con un mensaje breve. “Nuestro Robe ha fallecido. Estamos rotos”, señaló. Aún no se informan las causas, aunque el músico había enfrentado problemas de salud desde 2024, cuando suspendió conciertos por un tromboembolismo pulmonar.

Considerado un poeta esencial dentro del rock ibérico, Iniesta construyó una carrera marcada por su voz áspera, su escritura filosófica y un magnetismo capaz de atravesar generaciones. Desde sus inicios callejeros en los años ochenta hasta los últimos álbumes en solitario, Robe consiguió algo poco común: transformar la crudeza del rock urbano en una obra de enorme sensibilidad literaria, respetada tanto por la crítica como por el público.

Su discográfica, Dromedario Records, lo despidió como “el último gran humanista y literato contemporáneo de la lengua hispana”, subrayando el impacto del artista en quienes trabajaron con él y la profundidad de su legado.

A primera hora de la mañana, redes sociales y comunidades musicales se inundaron de mensajes de admiración y despedida, recordando canciones que marcaron la vida de miles de personas.

En los últimos años, Iniesta había centrado su energía en su carrera solista, publicando discos celebrados por su introspección y su mirada madura sobre el paso del tiempo. “La mejor gira de mi vida”, dijo sobre su último tour, que no pudo completar por motivos de salud.

Su partida deja un vacío, pero también una obra colosal que seguirá resonando: himnos como Ama, ama, ama y ensancha el alma, Jesucristo García o El poder del arte acompañarán, para siempre, a quienes encontraron en sus letras un refugio, una herida o una revelación.

