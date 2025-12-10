Se avecinan tiempos de cambios en Colo Colo, los cuales comenzaron este miércoles con la ratificación de Fernando Ortiz como entrenador de los albos para 2026.

Con la confirmación del “Tano”, Aníbal Mosa también aprovechó de mencionar a los primeros jugadores que no continuarán en Macul para la siguiente temporada: Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor y Óscar Opazo, quienes ya fueron despedidos por el club en redes sociales.

Como era de esperarse, los hinchas del “Cacique” no tardaron en dar sus opiniones en los comentarios de las publicaciones, dejando en claro que están de acuerdo con la salida de los desvinculados, pero también pidiendo que otros jugadores tampoco sigan en el equipo.

Los más mencionados por parte de los fanáticos fueron Esteban Pavez, Salomón Rodríguez y Arturo Vidal, quienes también deberán definir su futuro en los próximos días.

Dentro de tantos comentarios negativos, quien sí se llevó el cariño de los hinchas fue Emiliano Amor, que pese a no mostrar su mejor nivel, logró ganarse un lugar en el corazón del pueblo albo.

Las reacciones de los hinchas de Colo Colo ante las primeras salidas del plantel

Captura: @colocolooficial Ampliar