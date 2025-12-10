;

FOTOS. “Faltaron Pavez y Vidal”: así reaccionaron los hinchas de Colo Colo a las primeras salidas del plantel para 2026

Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor y Óscar Opazo fueron despedidos en las redes sociales del club, pero los fanáticos no quedaron conformes con tan pocos nombres.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Se avecinan tiempos de cambios en Colo Colo, los cuales comenzaron este miércoles con la ratificación de Fernando Ortiz como entrenador de los albos para 2026.

Con la confirmación del “Tano”, Aníbal Mosa también aprovechó de mencionar a los primeros jugadores que no continuarán en Macul para la siguiente temporada: Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Emiliano Amor y Óscar Opazo, quienes ya fueron despedidos por el club en redes sociales.

Como era de esperarse, los hinchas del “Cacique” no tardaron en dar sus opiniones en los comentarios de las publicaciones, dejando en claro que están de acuerdo con la salida de los desvinculados, pero también pidiendo que otros jugadores tampoco sigan en el equipo.

Revisa también:

ADN

Los más mencionados por parte de los fanáticos fueron Esteban Pavez, Salomón Rodríguez y Arturo Vidal, quienes también deberán definir su futuro en los próximos días.

Dentro de tantos comentarios negativos, quien sí se llevó el cariño de los hinchas fue Emiliano Amor, que pese a no mostrar su mejor nivel, logró ganarse un lugar en el corazón del pueblo albo.

Las reacciones de los hinchas de Colo Colo ante las primeras salidas del plantel

ADN

Captura: @colocolooficial

ADN

Captura: @colocolooficial

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad