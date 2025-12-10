;

Lluvia inminente en Santiago: los tres días que tendrían precipitaciones, según el tiempo

El Instituto Meteorológico de Noruega lanzó un nuevo pronóstico para la Región Metropolitana. Esto es lo que podría pasar durante esta semana.

Javier Méndez

Lluvia inminente en Santiago: los tres días que tendrían precipitaciones, según el tiempo

Lluvia inminente en Santiago: los tres días que tendrían precipitaciones, según el tiempo / Diego Martin

A pesar del intenso calor que se ha sentido en jornadas recientes, esta semana podría volver la lluvia a Santiago, en la Región Metropolitana.

Al menos así lo ha indicado el pronóstico del tiempo, que apunta a un escenario de inestabilidad atmosférica debido a un fenómeno arrastrado desde las regiones del sur de Chile.

Si bien en un inicio se habló de una sola jornada de precipitaciones, con chubascos en sectores de precordillera y cordillera, ahora el Instituto Meteorológico de Noruega amplió el margen del evento.

En detalle, podrían ser tres días con caída de agua.

Revisa también:

ADN

Lluvia en Santiago: los tres días con pronóstico de precipitaciones en la RM

En la previa al verano, que llegará el próximo 21, el reporte del tiempo señaló posibles lluvias para este jueves 11, sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

Durante la primera jornada se prevé la caída más significativa con cerca de 1,9 milímetros (mm)de agua, principalmente durante la tarde. En la segunda, se estiman 0,9 mm alrededor de las 21:00 horas, mientras que en la tercera se proyectan cerca de 0,7 mm.

El pronóstico de Meteored apunta a cifras más altas. “Comunas del oeste y noroeste de Santiago podrían acumular hasta 14 mm en zonas del interior de la cordillera”, describieron para este jueves.

En tanto, en punto del sector oriente de la capital, como La Florida y La Reina, el primer día de lluvia podría dejar entre 1 y 3 mm. Por ahora la temperatura máxima llegaría a loS 26°C.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad