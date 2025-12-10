Lluvia inminente en Santiago: los tres días que tendrían precipitaciones, según el tiempo / Diego Martin

A pesar del intenso calor que se ha sentido en jornadas recientes, esta semana podría volver la lluvia a Santiago, en la Región Metropolitana.

Al menos así lo ha indicado el pronóstico del tiempo, que apunta a un escenario de inestabilidad atmosférica debido a un fenómeno arrastrado desde las regiones del sur de Chile.

Si bien en un inicio se habló de una sola jornada de precipitaciones, con chubascos en sectores de precordillera y cordillera, ahora el Instituto Meteorológico de Noruega amplió el margen del evento.

En detalle, podrían ser tres días con caída de agua.

Lluvia en Santiago: los tres días con pronóstico de precipitaciones en la RM

En la previa al verano, que llegará el próximo 21, el reporte del tiempo señaló posibles lluvias para este jueves 11, sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

Durante la primera jornada se prevé la caída más significativa con cerca de 1,9 milímetros (mm)de agua, principalmente durante la tarde. En la segunda, se estiman 0,9 mm alrededor de las 21:00 horas, mientras que en la tercera se proyectan cerca de 0,7 mm.

El pronóstico de Meteored apunta a cifras más altas. “Comunas del oeste y noroeste de Santiago podrían acumular hasta 14 mm en zonas del interior de la cordillera”, describieron para este jueves.

En tanto, en punto del sector oriente de la capital, como La Florida y La Reina, el primer día de lluvia podría dejar entre 1 y 3 mm. Por ahora la temperatura máxima llegaría a loS 26°C.