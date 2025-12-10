;

Felipe Berríos reacciona a fallo del Vaticano: “La verdad me ha hecho libre”

El sacerdote afirmó que la resolución del Vaticano desmonta más de tres años de acusaciones en su contra y lo rehabilita plenamente para ejercer el ministerio.

El sacerdote Felipe Berríos reaccionó públicamente luego de que el Vaticano decidiera anular todas las sanciones canónicas en su contra y revocar el decreto que ordenaba su expulsión de la Compañía de Jesús.

La resolución, emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe el 22 de octubre y notificada recientemente al religioso, desestimó uno a uno los cargos que lo habían llevado a ser apartado del ministerio sacerdotal desde 2022.

En una extensa declaración, Berríos sostuvo que durante más de tres años cargó con “el estigma de delitos de connotación sexual que nunca cometí”, acusando una “persecución implacable” tanto de la Fundación para la Confianza como de su propia congregación.

Según explicó, el decreto vaticano concluye que la investigación previa realizada por la Compañía “careció de valoración crítica” y no logró establecer certeza moral sobre los hechos denunciados, lo que llevó a dejar sin efecto su condena y la posterior expulsión.

El sacerdote afirmó que la notificación marca un punto de inflexión en un proceso que describió como doloroso y solitario, y aseguró que la decisión lo “rehabilita” para el ejercicio del sacerdocio. “Seguiré guiando mi vida bajo los principios de Jesús (…) y continuaré poniendo en práctica su palabra ahí donde me necesiten”, expresó.

Berríos también recordó que él mismo se autodenunció ante la justicia civil para ser investigado, destacando que tribunales nacionales lo sobreseyeron en dos ocasiones por hechos prescritos y sin fundamento suficiente. En ese sentido, hizo un llamado a mantener la seriedad en los casos de abuso sexual, pero criticó que en su situación “el prejuzgamiento y la obcecación han sido feroces”.

Finalmente, acusó que la Compañía de Jesús sigue intentando sancionarlo “por cualquier vía”, incluso ante la evidencia entregada por Roma.

