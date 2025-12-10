;

Defendió a Pinochet: fallece a los 87 años el abogado Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad

El jurista murió este martes tras complicaciones quirúrgicas. Fue decano, autor de textos de Derecho Civil, y defendió al dictador en causas por derechos humanos y el caso Banco Riggs.

Cristóbal Álvarez

Defendió a Pinochet: fallece a los 87 años el abogado Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad

Durante más de medio siglo, el nombre de Pablo Rodríguez Grez circuló en tribunales, facultades de Derecho y debates políticos. Este martes, a los 87 años, su trayectoria se cerró definitivamente tras sufrir complicaciones posteriores a una intervención quirúrgica.

Formado en la Universidad de Chile y autor de obras centrales en Derecho Civil, Rodríguez construyó una reputación que se mantuvo vigente hasta sus últimos años: en 2024, en pleno debate por el caso Audio, un sondeo entre abogados lo situó como el profesor más influyente del área, según informó El Mercurio.

Revisa también:

ADN

Aunque gran parte de su vida estuvo ligada a la docencia —fue decano en la Universidad del Desarrollo y publicó varios libros sobre Derecho Civil— su nombre también quedó asociado a la política.

En esa línea, en 1970 ayudó a formar el grupo Patria y Libertad, un grupo creado para impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia.

Junto a jóvenes de derecha, entre ellos Jaime Guzmán en un inicio, levantaron un movimiento nacionalista y anticomunista que se hizo visible en las protestas contra la Unidad Popular. Su símbolo, una araña formada por tres eslabones rotos, se volvió habitual en esas marchas.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad