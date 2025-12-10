Defendió a Pinochet: fallece a los 87 años el abogado Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad
El jurista murió este martes tras complicaciones quirúrgicas. Fue decano, autor de textos de Derecho Civil, y defendió al dictador en causas por derechos humanos y el caso Banco Riggs.
Durante más de medio siglo, el nombre de Pablo Rodríguez Grez circuló en tribunales, facultades de Derecho y debates políticos. Este martes, a los 87 años, su trayectoria se cerró definitivamente tras sufrir complicaciones posteriores a una intervención quirúrgica.
Formado en la Universidad de Chile y autor de obras centrales en Derecho Civil, Rodríguez construyó una reputación que se mantuvo vigente hasta sus últimos años: en 2024, en pleno debate por el caso Audio, un sondeo entre abogados lo situó como el profesor más influyente del área, según informó El Mercurio.
Aunque gran parte de su vida estuvo ligada a la docencia —fue decano en la Universidad del Desarrollo y publicó varios libros sobre Derecho Civil— su nombre también quedó asociado a la política.
En esa línea, en 1970 ayudó a formar el grupo Patria y Libertad, un grupo creado para impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia.
Junto a jóvenes de derecha, entre ellos Jaime Guzmán en un inicio, levantaron un movimiento nacionalista y anticomunista que se hizo visible en las protestas contra la Unidad Popular. Su símbolo, una araña formada por tres eslabones rotos, se volvió habitual en esas marchas.
