;

VIDEO. “Es abuso”: destruyen “normalización” de relato de participante de “El Internado” sobre perder la virginidad con 13 años

El integrante del reality contó en plena televisión abierta la vez que, siendo todavía un niño, tuvo una experiencia con una trabajadora sexual.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

Un polémico relato fue realizado por el Fernando Solabarrieta en el episodio de El Internado emitido el pasado 8 de diciembre. La naturaleza y la ligereza del relato en televisión abierta generó una gran controversia, provocando una ola de críticas en redes sociales debido a la gravedad del suceso.

El comunicador compartió detalles sobre su primera experiencia sexual, indicando que ocurrió a una edad temprana. “Yo debuté a los 13 años (...) Cerda de Plaza Italia (...) Fui a un lugar (...) Entonces iba para allá con miedo, estaba nervioso, no sabía cómo arrepentirme. Recuerdo hasta el día de hoy subir la escalera y llegar. Y dijo, ‘chicas, presentarse’... Yo no puedo contar esta hueá“, dijo.

“De repente, en la última decía, ‘hola, soy Miss Chile’. ‘Ya, la Miss Chile, tía’. En ese momento llega ella y dice, ‘ay no, qué chiquitito, pucha, perdona, ¿te puedo cambiar?’, ‘sí, señorita, lo que usted diga’, y se va. Y aparece una mujer tomo y lomo. Y me decía, ‘ven cabrón, ven para acá, cabrito. Yo te voy a enseñar’, y ahí sucedió por primera vez”.

Revisa también:

ADN

El relato finalizó con una reflexión personal del comentarista deportivo sobre la experiencia. “Así que en realidad, no lo recomiendo en absoluto, hay que vivir las etapas de acuerdo a la edad que uno tiene”, concluyó. Posteriormente, Mega publicó un clip del relato y rápidamente la cuenta oficial se llenó de comentarios críticos indicando que se trataba de un caso de abuso infantil.

Entre las reacciones del público se pudieron leer fuertes reflexiones sobre el tema: “Era mejor no contarlo“, ”Eso es abuso de menores“, ”Abuso infantil se llama esto. Seguramente fue su padre el que lo llevó. ¡Tremendo!“, ”Toda esa generación de hombres vivieron esto, para hacerse ‘machos’, qué triste” y “Este relato es horroroso, es abuso en su esplendor”.

Otros, comentaron: “Si fuera lo contrario (él fuera mujer) la historia sería distinta… Pero esta sociedad aún cree que los hombres no pueden ser abusados o violados, solo las mujeres“ y ”Pensar que esto era tan normalizado muchos años atrás😢“.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad