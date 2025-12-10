Un polémico relato fue realizado por el Fernando Solabarrieta en el episodio de El Internado emitido el pasado 8 de diciembre. La naturaleza y la ligereza del relato en televisión abierta generó una gran controversia, provocando una ola de críticas en redes sociales debido a la gravedad del suceso.

El comunicador compartió detalles sobre su primera experiencia sexual, indicando que ocurrió a una edad temprana. “Yo debuté a los 13 años (...) Cerda de Plaza Italia (...) Fui a un lugar (...) Entonces iba para allá con miedo, estaba nervioso, no sabía cómo arrepentirme. Recuerdo hasta el día de hoy subir la escalera y llegar. Y dijo, ‘chicas, presentarse’... Yo no puedo contar esta hueá“, dijo.

“De repente, en la última decía, ‘hola, soy Miss Chile’. ‘Ya, la Miss Chile, tía’. En ese momento llega ella y dice, ‘ay no, qué chiquitito, pucha, perdona, ¿te puedo cambiar?’, ‘sí, señorita, lo que usted diga’, y se va. Y aparece una mujer tomo y lomo. Y me decía, ‘ven cabrón, ven para acá, cabrito. Yo te voy a enseñar’, y ahí sucedió por primera vez”.

El relato finalizó con una reflexión personal del comentarista deportivo sobre la experiencia. “Así que en realidad, no lo recomiendo en absoluto, hay que vivir las etapas de acuerdo a la edad que uno tiene”, concluyó. Posteriormente, Mega publicó un clip del relato y rápidamente la cuenta oficial se llenó de comentarios críticos indicando que se trataba de un caso de abuso infantil.

Entre las reacciones del público se pudieron leer fuertes reflexiones sobre el tema: “Era mejor no contarlo“, ”Eso es abuso de menores“, ”Abuso infantil se llama esto. Seguramente fue su padre el que lo llevó. ¡Tremendo!“, ”Toda esa generación de hombres vivieron esto, para hacerse ‘machos’, qué triste” y “Este relato es horroroso, es abuso en su esplendor”.

Otros, comentaron: “Si fuera lo contrario (él fuera mujer) la historia sería distinta… Pero esta sociedad aún cree que los hombres no pueden ser abusados o violados, solo las mujeres“ y ”Pensar que esto era tan normalizado muchos años atrás😢“.