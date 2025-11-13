“Me da pena...”: Claudio Palma barre con participación de Fernando Solabarrieta en “El Internado”

Fernando Solabarrieta ha vuelto a acaparar la atención desde que ingresó a El Internado, donde ha compartido diversas experiencias personales que no han dejado indiferente a nadie. En medio de sus vivencias en el reality, su excompañero, Claudio Palma, decidió referirse al presente del periodista.

Durante una conversación con La Hora de Conversar, el exrostro de TNT Sports, que compartió con Fernando Solabarrieta en Fox Sports y Chilevisión, destacó tanto su talento como su trayectoria.

“Yo fui su compañero... Siempre tuvimos buena onda. Yo admiro mucho a Fernando, me da pena lo que vivió. Digo pena, porque es uno de los pocos periodistas que te maneja cuántos deportes, ¿10 deportes? (...) Fernando era bueno en todo, yo le decía ‘vo soy bueno en todo’, y además es bonito el hueón. Bueno en las noticias, bueno”, expresó el relator.

El icónico relator deportivo de los partidos de La Roja también abordó las confesiones que Solabarrieta ha realizado dentro del encierro sobre sus adicciones. “Jugó con fuego. Yo de verdad compartí muchas jornadas con él, nunca, nunca, de verdad, noté algo extraño, nos pegamos sus farras por ahí, me acuerdo en Rusia”, relató.

“Y te digo pena porque es un gran profesional... No me gusta verlo en un reality, creo que es un error. Creo que podía tener su última oportunidad en televisión porque es un tipo completo, te relata todo, atletismo, natación, y lo hace bien”, añadió.

“Ojalá se pare, ojalá... La segunda oportunidad. Mira que yo fumo, dejar las adicciones debe ser supercomplejo”, concluyó.