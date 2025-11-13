;

“Me da pena...”: Claudio Palma barre con participación de Fernando Solabarrieta en “El Internado”

El relator deportivo lamentó el presente de su excompañero.

Alejandro Basulto

La Hora de Conversar | Mega

La Hora de Conversar | Mega

Fernando Solabarrieta ha vuelto a acaparar la atención desde que ingresó a El Internado, donde ha compartido diversas experiencias personales que no han dejado indiferente a nadie. En medio de sus vivencias en el reality, su excompañero, Claudio Palma, decidió referirse al presente del periodista.

Durante una conversación con La Hora de Conversar, el exrostro de TNT Sports, que compartió con Fernando Solabarrieta en Fox Sports y Chilevisión, destacó tanto su talento como su trayectoria.

Yo fui su compañero... Siempre tuvimos buena onda. Yo admiro mucho a Fernando, me da pena lo que vivió. Digo pena, porque es uno de los pocos periodistas que te maneja cuántos deportes, ¿10 deportes? (...) Fernando era bueno en todo, yo le decía ‘vo soy bueno en todo’, y además es bonito el hueón. Bueno en las noticias, bueno”, expresó el relator.

Revisa también:

ADN

El icónico relator deportivo de los partidos de La Roja también abordó las confesiones que Solabarrieta ha realizado dentro del encierro sobre sus adicciones. “Jugó con fuego. Yo de verdad compartí muchas jornadas con él, nunca, nunca, de verdad, noté algo extraño, nos pegamos sus farras por ahí, me acuerdo en Rusia”, relató.

Y te digo pena porque es un gran profesional... No me gusta verlo en un reality, creo que es un error. Creo que podía tener su última oportunidad en televisión porque es un tipo completo, te relata todo, atletismo, natación, y lo hace bien”, añadió.

Ojalá se pare, ojalá... La segunda oportunidad. Mira que yo fumo, dejar las adicciones debe ser supercomplejo”, concluyó.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad