Un novedoso dispositivo doméstico comenzó a ganar terreno en el mercado culinario nacional y promete transformar la forma de preparar alimentos . Se trata de un robot de cocina que incorpora avances tecnológicos y funciones diseñadas para elevar la experiencia gastronómica en el hogar.

El pasado miércoles, Thermomix dio un paso importante en Chile con el lanzamiento de la nueva TM7 –fabricada por la empresa alemana Vorwerk–, un modelo más potente, silencioso e intuitivo, que permite preparar diversos platos, asegurando buenos resultados gracias a la cocina guiada.

Con una pantalla multitáctil de 10 pulgadas, el equipo ofrece una experiencia inmersiva dentro de Cookidoo®, la plataforma oficial que integra más de 100.000 recetas en más de 20 idiomas.

“Puedes hacer platos tailandeses, ingleses, franceses e italianos, también panes de todo el mundo, como alemanes que uno nunca hubiera imaginado hacer. Y tenemos platos para la gente que tiene alergias”, dijo Anthony Cannon, Regional Sales Manager for Latam.

Asimismo, la TM7 incorpora más de 20 modos de cocina –entre ellos dorar, fermentar, cocinar al vapor o al vacío– y sustituye a más de 20 utensilios tradicionales, lo que permite ahorrar espacio en la cocina.

Anthony Cannon señaló que por la compra del equipo “hacemos una demostración sobre cómo funciona en la casa de cada cliente”. Y destacó que “trabajamos con la fuerza de ventas que son puerta a puerta con señoras”.

“Es decir, todo el mundo necesita comer, es una pasión comer comida buena y por qué no hacerlo con Thermomix, que es única y hace platos increíbles, e incluso puedes ganar dinero porque te has apuntado a trabajar con nosotros”, concluyó el Regional Sales Manager for Latam.

Con su lanzamiento en Chile, se espera que la entrega masiva de la TM7 comience a inicios de 2026 , ya sea a través del portal de Thermomix o mediante agentes autorizados de la marca.

