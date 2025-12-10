Plataforma chilena permite a niños hablar en vivo con el Viejito Pascuero: así puedes ingresar a la personalizada e innovadora videollamada

La ilusión de hablar con el Viejito Pascuero volvió a cobrar vida gracias a una iniciativa creada por dos hermanos chilenos que, combinando tecnología y espíritu navideño, desarrollaron una experiencia digital única.

José Francisco López, fanático de la tecnología, y su hermana María de los Ángeles, ingeniera y apasionada por la Navidad, lanzaron ViejitoPascuero.com, una plataforma que permite que niños de entre 2 y 11 años conversen en vivo y en tiempo real con el emblemático personaje.

“Queríamos devolver la magia a un momento que muchas veces se volvió apurado o distante. Buscamos que los niños realmente hablen con el Viejito Pascuero y vivan una conversación significativa, llena de sorpresa y emoción”, explica José.

Además, uno de los aspectos más destacados de esta propuesta, y que de la diferencia de otras ideas similares vistas anteriormente, es que aseguran que no hay “nada pregrabado” y que “cada videollamada es espontánea, única e inolvidable”.

Recuperar la magia navideña

El 68% de los padres chilenos considera importante mantener viva la tradición del Viejito Pascuero, según un estudio de la Corporación Opción. Precisamente, esa visión inspiró a los hermanos a transformar una idea familiar en una experiencia inmersiva que rescata la conexión emocional con esta figura central de la Navidad chilena.

Durante las videollamadas, el Viejito Pascuero no solo saluda a los niños, sino que también personaliza cada conversación gracias a la información que los padres entregan previamente. El personaje menciona detalles sobre los gustos, la familia o los logros del menor, e incluso refuerza mensajes positivos que los adultos desean transmitir.

“Las reacciones han sido increíbles: niños que se quedan mudos, otros que saltan de felicidad y muchos que no pueden creer que el Viejito los llama por su nombre”, comenta López, describiendo cómo la espontaneidad del encuentro se convierte en un momento inolvidable para toda la familia.

Un propósito solidario

Además de la experiencia virtual, la iniciativa tiene un componente social. ViejitoPascuero.com mantiene un convenio con Fundación Vivir Más Feliz, organización que apoya a niños con cáncer, buscando entregar alegría y apoyo emocional durante las fiestas de fin de año.

“Para nosotros, el Viejito Pascuero existe, y cada conversación confirma esa magia. Los niños no tienen ninguna duda de que hablaron con él”, concluye José Francisco, convencido de que la tecnología puede ser una aliada para preservar la ilusión y el espíritu de la Navidad.