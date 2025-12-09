;

PREVIA. Final Copa Chile 2025 en vivo, en directo, online y en TV: dónde ver y seguir el partido entre Huachipato y Deportes Limache

‘Acereros’ y ‘tomateros’ se ven las caras en Rancagua para tomar la corona que dejó vacante la Universidad de Chile.

Gonzalo Miranda

Deportes Limache vs Huachipato se ven las caras por la final de la Copa Chile

Deportes Limache vs Huachipato se ven las caras por la final de la Copa Chile

A la temporada 2025 del fútbol chileno le queda solo un partido pendiente, el cual se jugará este miércoles: Deportes Limache y Huachipato definen al mejor equipo de la Copa Chile 2025.

Los dos no lo pasaron bien en el Campeonato Nacional: mientras Huachipato no logró meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales, Deportes Limache sufrió hasta la penúltima jornada para salvarse del descenso.

Los ‘acereros’ estuvieron presos de una irregularidad poco común en Talcahuano, y remataron en un modesto noveno lugar con 43 puntos, por lo que ganar la Copa Chile es la única opción de poder conseguir un cupo para torneos internacionales 2026.

Al frente tendrá a un conjunto ‘tomatero’ que su primer objetivo era salvarse del descenso, pero mientras buscaba aquello, se metió en la final del torneo que los podría meter en la historia grande de la ciudad: ir por primera vez a la Copa Libertadores. Para ello, deben ganar en Rancagua este miércoles.

Deportes Limache vs. Huachipato, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Limache y Huachipato, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Copa Chile 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 10 de diciembre

  • 20:00 hrs | Deportes Limache vs. Huachipato Estadio Codelco El Teniente

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad