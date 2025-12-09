Deportes Limache vs Huachipato se ven las caras por la final de la Copa Chile

A la temporada 2025 del fútbol chileno le queda solo un partido pendiente, el cual se jugará este miércoles: Deportes Limache y Huachipato definen al mejor equipo de la Copa Chile 2025.

Los dos no lo pasaron bien en el Campeonato Nacional: mientras Huachipato no logró meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales, Deportes Limache sufrió hasta la penúltima jornada para salvarse del descenso.

Los ‘acereros’ estuvieron presos de una irregularidad poco común en Talcahuano, y remataron en un modesto noveno lugar con 43 puntos, por lo que ganar la Copa Chile es la única opción de poder conseguir un cupo para torneos internacionales 2026.

Al frente tendrá a un conjunto ‘tomatero’ que su primer objetivo era salvarse del descenso, pero mientras buscaba aquello, se metió en la final del torneo que los podría meter en la historia grande de la ciudad: ir por primera vez a la Copa Libertadores. Para ello, deben ganar en Rancagua este miércoles.

Deportes Limache vs. Huachipato, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes Limache y Huachipato, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Copa Chile 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

