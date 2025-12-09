Con desatada performance de Bombo Fica: Así fue la llegada de Jeannette Jara al debate Anatel

Fue una llegada alegre y mucho más desordenada que la de José Antonio Kast. Jeannette Jara arribó al debate Anatel en TVN en un ambiente festivo.

La candidata oficialista fue acompañada de la Jaraneta en su caravana. Y saludó a todos los que estaban esperándola en el frontis de la señal.

Eso sí, luego protagonizó un momento que solo pudo verse gracias a un dron. Una llamativa performance que hizo su equipo antes de entrar al estudio, donde participó el comediante Bombo Fica.

Jara y su arribo

Así, la postulante a La Moneda comenzó a saludar a sus compañeros, instante donde estos hicieron una especie de rueda alrededor de ella, aplaudiéndola y gritando consignas.

Bombo fue lejos uno de los más entusiastas, seguido también por otras dos figuras que alcanzaron a reconocerse desde las alturas: los actores Claudio Arredondo y Gabriel Cañas.

“Es una mujer muy aplicada... quiere acercar a todos”, manifestó el comediante a Canal 13.

