Detienen a creadora de contenido para adultos en Bali: enfrenta hasta 15 años de cárcel por presunta grabación de material

La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 6.000 millones de rupias (aproximadamente $541.000 dólares) tras ser detenida en Bali.

La policía local la acusa de violar la estricta ley anti-pornografía vigente en Indonesia, marcando un nuevo episodio polémico en torno a este área del entretenimiento online que sigue siendo muy restringido en algunos sectores.

Durante la operación que llevó a su arresto, los agentes incautaron una serie de evidencias relacionadas con la producción de pornografía, entre las que destacan cámaras de video profesionales, preservativos y medicamentos para la disfunción eréctil, además de una camioneta azul rotulada con el nombre “Bonnie Blue’s BangBus”.

La detención se dio en un contexto en el que 17 turistas fueron arrestados en la misma operación; 15 de ellos, en su mayoría australianos, ya fueron liberados.

Desde el punto de vista legal, la situación de Blue podría resolverse de varias maneras. Expertos en la materia señalan que, además de un eventual procesamiento penal, existe la simple posibilidad de la deportación.

“Si existe una ‘mano invisible’ que solicita su deportación, puede ser transferida a la oficina de inmigración más cercana y expulsada del país”, explicó Philo Dellano, socio gerente de la firma PNB Immigration en Yakarta, especializada en asesoría a extranjeros en Indonesia.

Y si bien en muchas ocasiones el cine para adultos está ligado a intereses superiores que podrían influir en la decisión de las autoridades, no se descarta un enjuiciamiento penal en caso de que las pruebas sean contundentes.

Lineamientos estrictos

En Bali, la Ley de Pornografía de 2008 y, en su caso, la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) o disposiciones sobre decencia del código penal, podrían formar el marco de cargos.

Si la evidencia demuestra la creación, exhibición o distribución de material pornográfico en Indonesia, la persona podría enfrentar años en prisión, además de posibles sanciones administrativas o migratorias, según la solidez de las pruebas y las decisiones administrativas.

El caso no es aislado. En años recientes, extranjeros han sido deportados o procesados en Bali por actividades relacionadas con contenido para adultos u otras infracciones asociadas a la moral pública y la restricción de visados.

Indonesia mantiene una postura estricta frente a la pornografía, con sanciones que pueden ser severas y un marco legal que aplica tanto a residentes como a visitantes.

A medida que avanzan las investigaciones y los procesos, se esperan nuevos comunicados oficiales que detallarán cargos exactos, el estado de la detención y posibles resoluciones.

Las autoridades migratorias y judiciales podrían confirmar si en este caso se procede con una deportación o con un enjuiciamiento penal, o una combinación de medidas.