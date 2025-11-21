;

Transportarán hasta 6 mil personas por hora: este es el nivel de avance de los 2 nuevos teleféricos que tendrá Santiago

Ambas propuestas tendrán tres estaciones, pero no la misma capacidad de pasajeros, cabinas y extensión. Mira aquí los detalles que debes conocer.

Javier Méndez

Aunque muchos todavía ven los teleféricos como un medio de transporte ligado al ocio, especialmente por el que funciona desde hace décadas en el Cerro San Cristóbal, esa idea podría quedar atrás. Pronto, estos sistemas ampliarán la movilidad urbana.

Como algunos saben, actualmente se están desarrollando dos proyectos de este tipo en la capital de la región Metropolitana. Uno es el Teleférico Bicentenario y el otro el Teleférico Pío Nono.

Con una estructura de 1 kilómetro de longitud, tres estaciones, diez torres y 24 cabinas para ocho personas cada una, el Teleférico Pío Nono lleva un 90% de avance.

Aquella idea, que obligó a cortar el agua en una porción de la ciudad en septiembre pasado, busca mover a 800 personas por hora. Su operación se proyecto para finales de este año 2025.

El viaje tendrá una duración entre 5 y 7 minutos y las paradas serán:

  • Acceso Zoológico Nacional (área de 480 m2 aprox.)
  • Chile Nativo (400 m2 aprox.)
  • Sector Plaza México (940 m2 aprox.)
ADN

PhiTec

Por otro lado, el Teleférico Bicentenario lleva un 50% de avance, siendo una propuesta más extensa que logrará conectar las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura recién durante el primer trimestre del año 2027.

Desde fines de septiembre se han realizado los montajes de algunas de las 19 torres para concretar los 3,4 kilómetros de recorrido con 13 minutos de viaje entre terminal y terminal.

Una vez que esté finalmente en marcha, permitirá transportar hasta 6 mil pasajeros por hora con sus 121 cabinas. Uno de sus principales atractivos es que permitirá reducir los tiempos de viaje hasta en un 70% entre un punto y otro.

ADN

Así serán las cabinas del Teleférico Bicentenario. / Gobierno de Chile

Las tres detención de la ruta serán:

  • Estación Santa Clara (Santa Clara con Av. El Parque)
  • Parque Metropolitano (Al oriente de la piscina Antilén del Parque Metropolitano de Santiago)
  • Estación Canal San Carlos (Avenida Vitacura con Nueva Tajamar)
ADN

La estación terminal que estará al frente del centro comercial Cenco Costanera. / teleféricobicentenario.cl

