“Le deseamos el mayor de los éxitos”: Palestino anuncia su segunda salida tras el cierre de la temporada 2025 / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este miércoles, Palestino anunció su segunda salida tras el cierre de la temporada 2025 del fútbol chileno. A través de redes sociales, los “árabes” confirmaron que el delantero Facundo Castro no seguirá en el club el 2026.

“Tras finalizar su vínculo contractual, Facundo Castro no continuará en Palestino. Agradecemos a Facu por su entrega, su profesionalismo y su calidad humana. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, señaló el cuadro tricolor en sus cuentas oficiales.

Este año, el atacante uruguayo disputó 15 partidos en total con Palestino, considerando los encuentros del Campeonato Nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Chile. Solo marcó un gol, ante Deportes Iquique, y no sumó asistencias.

La salida de Facundo Castro se suma a la del entrenador Lucas Bovaglio, quien dejó la banca de los “árabes” después de que la dirigencia decidiera no renovar su contrato.