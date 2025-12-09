;

Flamengo vs Cruz Azul por la Copa Intercontinental FIFA 2025: a qué hora juegan y dónde ver en vivo el partido

El equipo de Erick Pulgar busca el paso a las semifinales del torneo que reúne a los campeones de cada confederación.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Erick Pulgar va por un nuevo título con Flamengo. Este miércoles 10 de diciembre, el “Mengao” se medirá contra Cruz Azul por la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

Se trata de un torneo donde participan los campeones de cada confederación (UEFA, Conembol, Concacaf, AFC, CAF, OFC). En el caso de Flamengo, es el representante sudamericano por haber ganado la Copa Libertadores este año.

En la primera ronda de esta Copa Intercontinental, Pyramids FC (Egipto) venció 3-0 a Auckland City (Nueva Zelanda). En la segunda ronda, el equipo egipcio derrotó 3-2 a Al-Ahli (Arabia Saudita) y clasificó a las semifinales.

Ahora, Cruz Azul y Flamengo definirán al segundo semifinalista del certamen. Por su parte, PSG clasificó directo a la final por ser el actual campeón de la Champions League.

Flamengo vs. Cruz Azul: ¿a qué hora juegan y dónde ver en vivo el partido?

El cuadro brasileño y el elenco mexicano se enfrentarán este miércoles, por la segunda ronda Copa Intercontinental de la FIFA 2025. El partido se jugará en Catar y comenzará a las 14:00 horas de Chile.

En TV, este duelo entre Flamengo y Cruz Azul lo podrás ver en vivo por el canal DSports (DirecTV). Además, el partido será transmitido por la plataforma de streaming DGO.

