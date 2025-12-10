“Berlín y la dama del armiño”: mira el tráiler, fecha de estreno y todos detalles del spin-off de “La Casa de Papel”.

El universo de La Casa de Papel, una de las series más populares de Netflix, sigue creciendo de la mano de Berlín, un spin-off que que ha dado mucho de qué hablar entre los fanáticos desde su estreno en 2023.

Hoy, luego de sus ocho episodios emitidos hace dos años, se entregaron nuevos detalles sobre la segunda temporada, revelando también la fecha de estreno oficial de la continuación.

Pedro Alonso regresa como Andrés de Fonollosa y volverá a liderar un nuevo golpe maestro. Esta vez, bajo el título de Berlín y la dama del armiño, la serie nos transporta a Sevilla, ampliando aún más la ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez.​

La banda se reúne para ejecutar un plan que parte con una premisa engañosa: fingir que van a robar la dama del armiño. Pero la verdadera meta es el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree tener la sartén por el mango al intentar chantajear a Berlín, sin sospechar que despertarán su lado “más oscuro y rencoroso”, junto con una intensa sed de venganza.

Junto a Alonso en la cabeza del elenco, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez retoman sus papeles en esta nueva tanda de episodios.

A ellos se suman Inma Cuesta, que se incorpora como Candela, nueva miembro de la banda que le roba el corazón al protagonista, y José Luis García-Pérez y Marta Nieto, que interpretan al Duque y la Duquesa de Málaga.

Siguiendo con la estrategia común de ‘La Gran N’, la nueva temporada constará de ocho episodios, con Pina y Martínez participando directamente del guion. En tanto, la dirección corre por parte de Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto.

El estreno de Berlìn y la dama del armiño está agendado para el próximo 15 de mayo de 2026, sumándose directamente al nutrido catálogo de Netflix.