Disney+ transmitirá en vivo el concierto ‘Diego Torres Sinfónico’: conoce fecha, horario y cómo verlo online

Disney+ se prepara para despedir el año con música en vivo y espíritu navideño de la mano de Diego Torres, popular cantante que se acercará a su público de toda Latinoamérica mediante el servicio de streaming.

Se trata del quinto concierto que el argentino ofrecerá en el Movistar Arena de Buenos Aires, esta vez con transmisión online para que sus fanáticos lo puedan disfrutar desde cualquier lugar más allá del recinto. Además, quedará disponible por un tiempo después del show.

Durante la velada, los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar desde primera fila de un concierto diseñado como una celebración previa a la Navidad.

En ‘Diego Torres Sinfónico’, el artista reversionará sus canciones más emblemáticas acompañado por una orquesta en vivo, en una puesta exclusiva que busca combinar emoción, espíritu festivo y un repaso por sus grandes clásicos.

La presentación también marca el cierre de ‘Mejor que ayer’, la gira 2025 que llevó al artista por once ciudades de España, Argentina y Chile, donde miles de fans vibraron con su repertorio cargado de éxitos y sonidos únicos.

Con más de treinta años de trayectoria, Torres se ha consolidado como un clásico popular de la música en lengua española. Sus recitales, cargados de hits, energía, carisma y emoción, se han transformado en verdaderas celebraciones colectivas que atraviesan generaciones y reúnen a públicos de distintas edades en torno a un mismo repertorio.

Ahora, todo su talento estará puesto a disposición de sus seguidores en toda la región de manera única de la mano de Disney+, ofreciendo una experiencia íntima y como si estuviéramos en primera fila.

Producción y experiencia en Disney+

‘Diego Torres Sinfónico’ se realizará este viernes 12 de diciembre a las 21:00 horas y la transmisión vía Disney+ estará a cargo de El Bajo Producciones, responsable de llevar el concierto en vivo a la pantalla con calidad televisiva.

La propuesta busca trasladar la experiencia del Movistar Arena de Buenos Aires a los hogares de los suscriptores, manteniendo la escala sinfónica y la cercanía del show.

Disney+ recuerda además que sus controles parentales permiten que la plataforma siga siendo una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia.

Los usuarios pueden crear perfiles protegidos por PIN y definir límites de acceso según la clasificación del contenido, de modo de adaptar la oferta a las necesidades de cada hogar.