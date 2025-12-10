;

FOTOS. Prime Video libera el primer vistazo de “Young Sherlock”: conoce los detalles y mira las imágenes de la serie que llegará en 2026

El título llega bajo la dirección y producción de Guy Ritchie.

José Campillay

Prime Video reveló el primer vistazo oficial de Young Sherlock, la reinterpretación de un clásico que ha sido ampliamente esperado por los fanáticos y que promete estar a la altura de cada historia del querido personaje.

El servicio de streaming compartió nuevos detalles sobre la serie, que presenta una revisión irreverente y cargada de acción de las primeras hazañas del detective, en una producción liderada por Guy Ritchie, quien se desempeña como director y productor ejecutivo.

Esta nueva entrega narra la historia de orígen del icónico personaje en un formato distinto al visto anteriormente, conociendo en profundidad las primeras aventuras Sherlock que lo llevaron a convertirse en una verdadera leyenda.

Hero Fiennes Tiffin asume como el joven Holmes, acompañado por un reparto compuesto por Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth, entre otros.

Con el marco temporal de Oxford en los años 1870 y aventuras que se extienden al extranjero, la serie promete una mirada fresca a los primeros días del joven protagonista, aún no consagrado como el residente más renombrado de Baker Street.

Young Sherlock tiene agendada su fecha de estreno para 2026 directamente en el catálogo de Prime Video.

Mira las primeras imágenes a continuación:

